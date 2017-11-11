السعودية تعلق ضخ النفط لخطوطها بالبحرين

بعد هجوم تخريبي متابعات أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية تشديد الأمن في المنشآت النفطية بعد هجوم البحرين، كما علقت ضخ النفط إلى البحرين بعد هجوم خط أنابيب لنقل الخام. وكانت الوزارة قد أعلنت عن دعمها الكامل لأشقائها في قطاع الطاقة بمملكة البحرين في مواجهة العمل العدواني، الذي وقع على خط

بعد هجوم تخريبي

متابعات

أعلنت وزارة الطاقة والثروة المعدنية السعودية تشديد الأمن في المنشآت النفطية بعد هجوم البحرين، كما علقت ضخ النفط إلى البحرين بعد هجوم خط أنابيب لنقل الخام.

وكانت الوزارة قد أعلنت عن دعمها الكامل لأشقائها في قطاع الطاقة بمملكة البحرين في مواجهة العمل العدواني، الذي وقع على خط الأنابيب في منطقة بوري، الذي تم على إثره تعليق ضخ الزيت إلى مملكة البحرين، معربة عن شجبها واستنكارها لهذا العمل الجبان، وفق ما نقلته قناة العربية.

وأشادت الوزارة بقدرة الجهات المعنية في البحرين على مواجهة الحريق الذي نجم عن هذا العدوان ونجاحها في احتوائه في وقت قياسي، مؤكدة أنها تضع جميع إمكاناتها لمساندة قطاع الطاقة في مملكة البحرين الشقيقة.

وأكدت وزارة الطاقة أنها رفعت من احتياطاتها الأمنية في كل مرافقها، وأن جميع هذه المرافق تتمتع بأعلى مستويات الحماية والسلامة.

وقال بيان لشركة أرامكو السعودية “إشارة إلى الاستفسارات بخصوص الحادث التخريبي الذي وقع في مملكة البحرين، تودّ أرامكو السعودية أن توضّح بأنه في تمام الساعة الحادية عشرة من مساء يوم الجمعة 21 صفر 1439هـ، الموافق 10 نوفمبر 2017م، اندلع حريق في أحد خطوط أنابيب الزيت الخام في مدينة حمد بمملكة البحرين، ما ترتب عليه إيقاف فوري لضخ الزيت الخام من محطة الضخ في الظهران التي تغذي مصفاة شركة بابكو في البحرين عبر هذا الخط، ولم ينتج ولله الحمد أية خسائر بشرية جراء هذا الحادث.

وقد جرى إخلاء منطقة الحادث وعزل الصمامات المتصلة بهذا الخط حتى تكتمل أعمال التحقيق لمعرفة أسباب الحادث، واكتمال أعمال الصيانة وإعادة تأهيل خط الأنابيب للتشغيل”.، وفق البيان ذاته

وأعلنت وزارة الداخلية البحرينية، اليوم السبت، أن الحريق الذي اشتعل مساء أمس في خط أنابيب للنفط ناجم عن عمل تخريبي. واعتبرت الوزارة أن الأعمال الإرهابية في البحرين “تتم باتصالات وتوجيهات من إيران.