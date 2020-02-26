السعودية تعلق الدخول إليها للعمرة والسياحة بسبب «كورونا»

أكدت المملكة على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

قالت وزارة الخارجية السعودية إن المملكة قررت تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً لمواجهة فيروس كورونا .

السعودية : نتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد

وأوضحت الخارجية في بيان أن الجهات الصحية المختصة في المملكة تتابع عن كثب تطورات انتشار فيروس كورونا الجديد ، حسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية واس

وأكدت الوزارة حرص حكومة المملكة من خلال تلك الجهات؛ على تطبيق المعايير الدولية المعتمدة، ودعم جهود الدول والمنظمات الدولية وبالأخص منظمة الصحة العالمية لوقف انتشار الفيروس ومحاصرته والقضاء عليه.

وتطرقت إلى الجهود التي تم اتخاذها والرامية إلى توفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين وكل من ينوي أن يفد إلى أراضي المملكة لأداء مناسك العمرة أو زيارة المسجد النبوي أو لغرض السياحة.

وقالت إنه تم اتخاذ إجراءات وقائية استباقية لمنع وصول فيروس كورونا الجديد (19-COVID) إلى المملكة وانتشاره. فيروس كورونا

3 إجراءات احترازية

وأوضحت أن حكومة المملكة قررت اتخاذ الإجراءات الاحترازية التالية:

1 / تعليق الدخول إلى المملكة لأغراض العمرة وزيارة المسجد النبوي الشريف مؤقتاً.

2 / تعليق الدخول إلى المملكة بالتأشيرات السياحية للقادمين من الدول التي يشكل انتشار فيروس كورونا منها خطراً، وفق المعايير التي تحددها الجهات الصحية المختصة بالمملكة.

3 / تعليق استخدام المواطنين السعوديين ومواطني دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية بطاقة الهوية الوطنية للتنقل من وإلى المملكة.

وقالت إنه يستثنى من ذلك السعوديون الموجودون في الخارج في حال كان خروجهم من المملكة ببطاقة الهوية الوطنية.

واستثنت أيضا مواطني دول مجلس التعاون الموجودون داخل المملكة حالياً، ويرغبون في العودة منها إلى دولهم، في حال كان دخولهم ببطاقة الهوية الوطنية.

وأرجعت ذلك إلى أهمية تحقق الجهات المعنية في المنافذ من الدول التي زارها القادم قبل وصوله إلى المملكة، وتطبيق الاحترازات الصحية للتعامل مع القادمين من تلك الدول.

وأكدت المملكة على أن هذه الإجراءات مؤقتة، وتخضع للتقييم المستمر من قبل الجهات المختصة.

وجددت المملكة دعمها لكافة الإجراءات الدولية المتخذة للحد من انتشار الفيروس.

وأهابت وزارة الخارجية بالمواطنين عدم السفر إلى الدول التي تشهد انتشاراً لفيروس كورونا الجديد(19-COVID).

واتخذت دول خليجية مثل البحرين والإمارات والكويت وسلطنة عمان إجراءات احترازاية عقب ظهور إصابات بفيروس كورونا لديها، لأسباب بينها زيارة إيران التي تعد أبرز بؤر الإصابة حاليا، قبل دخول تلك البلاد.

ولم تعلن السعودية حتى الآن وجود أي إصابات بالفيروس الذي عدته منظمة الصحة العالمية وباءً وحذرت من انتشاره بشكل متصاعد في بلاد عديدة.

وفي وقت سابق الأربعاء، توقع بنك ستاندر تشارترد البريطاني للخدمات المالية والمصرفية تباطؤ نمو اقتصاد دول الخليج خلال 2020 بفعل الأضرار التي ستلحق بالبترول والطلب والتجارة والسياحة جراء فيروس كورونا.