السعودية تعتزم زيادة الإنفاق العسكري إلى 71.72 مليار دولار في 2024

تعتزم السعودية زيادة الإنفاق العسكري إلى 269 مليار ريال في 2024 (بما يعادل إلى 71.72 مليار دولار)، ارتفاعا من 259 مليار ريال خلال ميزانية 2023، بحسب بيان لوزارة المالية السعودية .

وذكر معهد ستوكهولم الدولي لبحوث السلام بأن إجمالي الإنفاق العسكري في دول منطقة الشرق الأوسط بلغ ما يقرب من 184 مليار دولار في عام 2022، بزيادة بنسبة 3.2% عن عام 2021، ولكنه يمثل انخفاضًا بنسبة %1.5 عن عام 2013.

زيادة الانفاق العسكري

ويرجع سبب الزيادة بشكل أساسي في منطقة الشرق الأوسط إلى نمو الإنفاق العسكري للسعودية ، وهو أول معدل نمو منذ عام 2018. لتسجل السعودية أكبر نسبة من الإنفاق العسكري في المنطقة وخامس أكبر إنفاق في العالم.

وبلغ الحجم الإجمالي للإنفاق العسكري لدول العالم 2.240 تريليون دولار في 2022، ليحقق رقمًا قياسيًا جديدًا للعام الثامن على التوالي.

وذكر المعهد السويدي أن أوروبا شهدت أكبر ارتفاع في الإنفاق بنسبة +%13. ويعود السبب إلى الإنفاق الروسي والأوكراني. ومع ذلك، أثرت المساعدة العسكرية لأوكرانيا والمخاوف بشأن التهديد المتزايد من روسيا، بشدة على قرارات الإنفاق في العديد من الدول الأخرى، كما فعلت التوترات في شرق آسيا.

ولا تزال أمريكا المنفق العسكري الأكبر في العالم، إذ بلغ الإنفاق العسكري الأمريكي 877 مليار دولار في عام 2022، وهو ما يمثل %39 من إجمالي الإنفاق العسكري العالمي وثلاثة أضعاف المبلغ الذي أنفقته الصين، ثاني أكبر منفق في العالم.