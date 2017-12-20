طاقة

السعودية تعتزم توقيع عقود بناء مفاعلين نوويين

رويترزقال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم، إنه يتوقع أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018.ومتحدثا في مؤتمر صحفي في الرياض، قال الفالح أيضا أوضح مصفاة جازان النفطية في السعودية ستبدأ العمليات بحلول نهاية العام المقبل.
20 ديسمبر، 2017 20 ديسمبر، 2017

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رويترز


قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح، اليوم، إنه يتوقع أن يتم توقيع عقود لبناء مفاعلين نوويين في المملكة بحلول نهاية 2018.


ومتحدثا في مؤتمر صحفي في الرياض، قال الفالح أيضا أوضح مصفاة جازان النفطية في السعودية ستبدأ العمليات بحلول نهاية العام المقبل.

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