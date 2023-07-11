السعودية تعتزم توريد كامل كميات النفط إلى آسيا والطلب الصيني يتراجع مجددا

قالت عدة مصادر مطلعة اليوم الثلاثاء إن شركة أرامكو السعودية أبلغت بعض العملاء في شمال آسيا بأنها ستزودهم بكل كميات النفط الخام المحددة لشهر أغسطس، في حين تراجع الطلب مجددا من الصين، بحسب وكالة رويترز.

وقالت المملكة، أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم، الأسبوع الماضي إنها ستمدد خفض الإنتاج بواقع مليون برميل يوميا لشهر آخر حتى أغسطس ورفعت أسعار معظم أنواع الخام التي ترسلها إلى العملاء الأسيويين للشهر الثاني على التوالي.

وذكرت أربعة مصادر تجارية أن شركات تكرير صينية، بعضها مملوك للدولة وبعضها مصاف مستقلة ضخمة، طلبت إمدادات أقل في أغسطس.

وبحسب تقديرات المصادر فإن الكمية الإجمالية قد تكون أقل بنحو ثمانية ملايين برميل مما حصلوا عليه في يوليو.

وسجلت مشتريات الصين من الخام السعودي مستوى منخفضا في يونيو ويوليو مع سعي المصافي لإيجاد بدائل أرخص من خلال السوق الفورية بعد ارتفاع أسعار النفط السعودي.

ومن المتوقع أن تشتري المصافي الصينية شحنات إضافية في عمليات مراجحة من منطقتي غرب أفريقيا وأمريكا اللاتينية مع تضاؤل الفارق بين الخامات المسعرة على أساس كل من مزيج برنت وخام دبي.

وفي غضون ذلك، بلغ مخزون النفط الخام التجاري البري الصيني حوالي 980 مليون برميل بنهاية يونيو ، أي أقل بنحو 20 مليون برميل من المستوى القياسي المسجل في أغسطس آب 2020، وذلك بحسب شركة فورتكسا لتحليل البيانات.