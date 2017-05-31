السعودية تعتزم الاستثمار في مطار بموسكو

روسيا اليوم قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم الأربعاء، إن صندوق السعودية السيادي يعتزم المشاركة في مشروع تطوير موقع مطار "توشينو" السابق في موسكو. وجاء في بيان المكتب الصحفي للصندوق، اليوم: "تم توقيع مذكرة نوايا حول الانضمام إلى مجموعة من…

روسيا اليوم

قال صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي اليوم الأربعاء، إن صندوق السعودية السيادي يعتزم المشاركة في مشروع تطوير موقع مطار “توشينو” السابق في موسكو.

وجاء في بيان المكتب الصحفي للصندوق، اليوم: “تم توقيع مذكرة نوايا حول الانضمام إلى مجموعة من المستثمرين من أجل المشاركة في تطوير منطقة مطار “توشينو”، الذي يقع شمال غرب موسكو”.

وأضاف البيان: “يواصل الصندوق الروسي والصندوق السيادي السعودي العمل على الدفع بفرص الاستثمار في قطاعات، مثل تجارة التجزئة والعقارات ومصادر الطاقة البديلة والبنية التحتية اللوجستية والنقل”.

ووقعت المذكرة بشأن الاستثمار في منطقة مطار توشينو خلال زيارة ولي ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان آل سعود إلى موسكو.

واتفق صندوق الاستثمارات المباشرة الروسي في وقت سابق مع صندق الاستثمارات الروسي- الصيني، وصناديق شرق أوسطية على الاستثمار في مشروع تطوير موقع مطار “توشينو” السابق. وتقدر مساحة المشروع بنحو مليون متر مربع، ويتضمن حديقة وعقارات سكنية ومنشآت رياضية وترفيهية.