السعودية تعتزم إيداع 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي

من المقرر أن تودع المملكة العربية السعودية 5 مليارات دولار في البنك المركزي التركي، بما يمثّل دفعة كبيرة لمحاولة الرئيس رجب طيب أردوغان الحفاظ على استقرار الليرة قبل الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

متحدث باسم وزارة المالية السعودية قال إن المملكة في المرحلة “الأخيرة” من المناقشات لتقديم الدعم لتركيا، مؤكداً تقريراً سابقاً لـ”رويترز”.

كما أكدت وزارة الخزانة والمالية التركية أن البلدين على وشك الانتهاء من صفقة إيداع المبلغ في البنك المركزي.

من المرجح أن يتم التوقيع على الاتفاقية قريباً، تتويجاً للتقارب مؤخراً بين الحكومتين التركية والسعودية، والذي أنهى سنوات من الخصومة.

سيمثّل ذلك، أيضاً، انتصاراً للرئيس التركي أردوغان، حيث لجأ إلى دول الخليج العربية للحصول على الدعم المالي في وقتٍ سابق من هذا العام. وقاد وزير المالية نور الدين نباتي الجهود لتأمين المساعدة من السعودية وقطر والإمارات.

أردوغان صرّح للصحفيين، في وقتٍ سابق، أن الاحتياطيات الرسمية لتركيا ستقفز على الأرجح إلى 130 مليار دولار قريباً، ارتفاعاً من ذروة 2022 البالغة 117.5 مليار دولار التي شهدتها هذه الاحتياطيات خلال الأسبوع الثاني من نوفمبر.