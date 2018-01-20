السعودية تعترض صاروخاً حوثياً استهدف نجران

وكالات: أعلن المتحدث الرسمى لقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، السبت، اعتراض صاروخ باليستى أطلقته الميليشيات الحوثية من محافظة صعدة بالأراضى اليمنية باتجاه مدينة نجران.وقال العقيد المالكى إن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة ب

وكالات:





أعلن المتحدث الرسمى لقوات تحالف دعم الشرعية فى اليمن، العقيد الركن تركى المالكى، السبت، اعتراض صاروخ باليستى أطلقته الميليشيات الحوثية من محافظة صعدة بالأراضى اليمنية باتجاه مدينة نجران.

وقال العقيد المالكى إن الصاروخ أطلق بطريقة مُتعمدة لاستهداف المناطق المدنية والآهلة بالسكان، وتم اعتراضه وتدميره من قبل قوات الدفاع الجوى الملكى السعودى.

وقتل 18 مسلحا على الأقل من عناصر ميليشيات الحوثى، من بينهم القيادى الميدانى على بدر الدين، فى غارات للتحالف العربى فى محافظة صعدة، شمال غرب العاصمة اليمنية صنعاء. وكان الجيش اليمنى قد أعلن، الجمعة، مقتل ما لا يقل عن 100 من عناصر ميليشيات الحوثى خلال أسبوع من المواجهات التى شهدتها محافظة صعدة، معقلهم الرئيسى أقصى شمال البلاد.

من ناحية أخرى، أوقفت الحكومة الألمانية تصدير الأسلحة للدول المشاركة فى حرب اليمن، وذلك التزاما بـ«نتائج المباحثات الأولية»، التى جرت لتشكيل ائتلاف حاكم جديد بين المحافظين والاشتراكيين، بحسب الإذاعة الألمانية «دويتش فيله».

وجرت مباحثات بين التحالف المسيحى، المنتمية إليه المستشارة أنجيلا ميركل، والحزب الاشتراكى الديمقراطى لتشكيل ائتلاف حاكم.