السعودية تعارض نقل السفارة الأمريكية إلى القدس

بريطانيا: أحداث غزة مدمرة لعملية السلام عادل عبد الجواد أعربت المملكة العربية السعودية عن معارضتها لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في القدس.وأدانت السعودية كذلك الهجمات على المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة ال

بريطانيا: أحداث غزة مدمرة لعملية السلام





عادل عبد الجواد

أعربت المملكة العربية السعودية عن معارضتها لنقل السفارة الأمريكية إلى القدس ، وأشارت إلى أن هذه الخطوة تشكل انتهاكا لحقوق الشعب الفلسطيني التاريخية في القدس.

وأدانت السعودية كذلك الهجمات على المتظاهرين الفلسطينيين في قطاع غزة التي ينفذها جنود الإحتلال والتي راح ضحيتها ما يقرب من 60 شهيد فلسطينيي.

وفي بريطانيا، قالت رئيسة الوزراء البريطانية “تيريزا ماي” إن الأحداث التي تشهدها غزة مدمرة لعملية السلام”، وأعربت “تريزا” عن قلقها الشديد من مستوى العنف والخسائر في الأرواح في غزة.