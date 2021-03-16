السعودية تطلق بيانا مهما بشأن أعراض لقاحات كورونا

بلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني وثلاث مئة ألف جرعة حتى الآن

قالت الهيئة العامة للغذاء والدواء في المملكة العربية السعودية أنها لم تتلقَ أي بلاغات لحالات جلطات دموية أو حالات تخثر لدى المستفيدين بسبب استخدام لقاحات فيروس كورونا، وفقا لما أورده موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وبلغ عدد الجرعات المعطاة من اللقاحات في المملكة أكثر من مليوني وثلاث مئة ألف جرعة حتى الآن.

وقالت الهيئة إنها تتابع سلامة لقاحات فيروس كورونا (كوفيد-19) المتوفرة في المملكة بشكل مستمر .

وذلك من خلال متابعة ودراسة حالات الأعراض الجانبية والأدلة العلمية والبيانات المتوفرة حولها محليًا ودوليًا بالتنسيق مع الجهات الصحية والرقابية.

وقالت الهيئة إنها تتابع سلامة اللقاحات مع الشركات المصنعة ووزارة الصحة والجهات الرقابية الدولية من خلال عضويتها في الائتلاف الدولي للجهات الرقابية على الأدوية (ICMRA).

ويضم الائتلاف في عضويته أكثر من 30 جهة رقابية وبمشاركة منظمة الصحة العالمية وتجتمع بشكل دوري لتبادل البيانات والمعلومات التي تتوفر حول اللقاحات والأعراض الجانبية لها.

وأكدت الهيئة العامة للغذاء والدواء أنه في حال توفر أي مستجدات حول اللقاحات وسلامتها سيتم الإعلان عنها من خلال القنوات الرسمية لها، داعية الجميع إلى أخذ الأخبار من مصادرها المعتمدة.

وحثت الهيئة جميع أفراد المجتمع والممارسين الصحيين على إبلاغ المركز الوطني للتيقظ عن الأعراض الجانبية للقاحات فيروس كورونا.

إصابات كورونا حول العالم

أظهرت أحدث الإحصاءات العالمية المعلنة حول جائحة كورونا ، يوم الثلاثاء، أن عدد الوفيات جراء الإصابة بفيروس كورونا بلغ 2 مليون وأكثر من 672 ألف وفاة.

فيما بلغت حصيلة الإصابات الإجمالية 120 مليونا وما يقارب من 774 ألف إصابة، تعافى منها 97 مليونا وأكثر من 418 ألف مريض.

وتواصل جائحة كورونا تفشيها في 219 دولة وإقليما ومنطقة حول العالم. وسجلت دول العالم يوم الإثنين استقرار طفيف في عدد الاصابات الجديدة المكتشفة، وزيادة طفيفة في عدد الوفيات، مقارنة بإحصاءات اليوم السابق، إذ أحصت 336 ألف و327 إصابة جديدة، وأوقعت خلال الـ24 ساعة الأخيرة 6,550 حالة وفاة.

وبينت الإحصاءات أن الدول الخمس التي سجلت الإثنين أعلى حصيلة وفيات خلال يوم واحد في العالم، كانت على التوالي، البرازيل 1,275 وفاة، وأمريكا 785، وروسيا 404، وإيطاليا 354 وفاة، وفرنسا 333 وفاة).