السعودية تطرح 5 فرص تعدينية لتحقيق مستهدفات «رؤية 2030»

طرحت السعودية خمس فرص تعدينية جديدة للكشف عن خامات النحاس والزنك والرصاص والحديد والذهب والفضة، وفقاً لما أعلنه وزير الصناعة والثروة السعودية بندر بن إبراهيم الخريف.

قال الوزير على هامش المؤتمر الدولي للتعدين والموارد المنعقد في سيدني بأستراليا إنَّ الفرص الاستثمارية لمنح رخص الكشف تشمل موقع بئر “عمق” الواقع في محافظة مهد الذهب بالمدينة المنورة، فضلاً عن عدد من المواقع الأخرى في الرياض وعسير.

خمس فرص تعدينية

وفقاً لبيان صادر عن الوزارة؛ فإنَّ الفرص المطروحة تهدف إلى استغلال الثروات المعدنية في السعودية، وتحقيق مستهدفات “رؤية 2030” برفع مساهمة قطاع التعدين في الناتج المحلي الإجمالي لتصل إلى 64 مليار دولار.

تمكّنت السعودية من جذب 8 مليارات دولار لقطاع التعدين كاستثمارات أجنبية مباشرة، كما تم إصدار 145 ترخيصاً بالقطاع، بينما من المستهدف جذب استثمارات بقيمة 32 مليار دولار عبر تسعة مشاريع مختلفة، وفقاً لما كشفه وزير الصناعة في بيانه اليوم.

في تصريحات سابقة، في يناير الماضي، قال وزير الصناعة، إنَّه تم إصدار 1967 رخصة تعدين، بالإضافة إلى أنَّ أكثر من 25% من هذه الرخص أُصدرت العام الماضي 2021.

تسعى السعودية لتنويع اقتصادها عبر تعزيز مساهمة قطاعات مثل الصناعة والتعدين بشكل أكبر في الناتج المحلي، وتبلغ مساهمة الأخير حالياً 17 مليار دولار بحسب الوزير، الذي قدّر قيمة الثروات المعدنية بالسعودية بحوالي 1.3 تريليون دولار.