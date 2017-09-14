السعودية تطرح مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية

رويترز:قالت مصادر في قطاع الطاقةk إنه من المتوقع أن تطرح السعودية مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى، الشهر القادم، وأنها ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.وقال ثلاثة مصادر في القطاع، إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام





رويترز:





قالت مصادر في قطاع الطاقةk إنه من المتوقع أن تطرح السعودية مناقصة لإنشاء مفاعلاتها النووية الأولى، الشهر القادم، وأنها ستخاطب بائعين محتملين من دول بينها كوريا الجنوبية وفرنسا والصين.

وقال ثلاثة مصادر في القطاع، إن أكبر بلد مصدر للنفط في العالم يريد بدء أعمال الإنشاء العام القادم في محطتين، بطاقة إجمالية تصل إلى 2.8 جيجاوات، في الوقت الذي تقتفي فيه المملكة أثر جارتها الإمارات العربية المتحدة في السعي لاستخدام الطاقة النووية.

ولم ترد مدينة الملك عبد الله للطاقة الذرية والمتجددة المعنية بخطط الطاقة النووية في البلاد، على طلبات للتعليق حتى الآن.