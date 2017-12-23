السعودية تطالب الوليد بدفع 6 مليارات دولار للحصول على حريته

خالد بدر الدين:



يواجه الأمير الوليد بن طلال المعتقل منذ بداية نوفمبر الماضى ضمن حملة على الفساد توقدها المملكة ضد أمراء ورجال أعمال أثرياء طلبا من السلطات السعودية تغرمه بدفع 6 مليارات دولار على الأقل مقابل إطلاق سراحه.



وذكرت صحيفة وول ستريت جورنال الأمريكية أن المبلغ المطلوب من الأمير الوليد هو الأعلى من بين الذين تم القبض عليهم كما أكدت مصادر سعودية على دراية بهذا الموضوع ولكنها رفضت الإعلان عن أسمائها.



والأمير الوليد الذى يبلغ من العمر 62 عاما يحتل المركز 57 على أثرياء العالم، حيث تقدر ثروته بحوالى 18 مليار دولار تبعا لمؤشر بلومبرج لمليارديرات العالم، كما أنه مشهر على مستوى العالم باستثماراته فى شركات وبنوك عالمية منها سيتى جروب وأبل وتويتر.



ويتفاوض الأمير الوليد مع حكومة السعودية لكى تقبل حصة من شركته المملكة القابضة المدرجة فى بورصة الرياض والتى تبلغ قيمتها السوقية 9 مليارات دولار مقابل الحصول على حريته.



وكان الأمير محمد بن سلمان ولي العهد السعودي أكد لصحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إن الغالبية العظمى من حوالي 200 من رجال الأعمال والمسؤولين الخاضعين لتحقيق واسع في الفساد يوافقون على تسويات يسلمون بموجبها أصولا إلى الحكومة وإنه يوجد خبراء مهمتهم ضمان عدم إشهار إفلاس أي نشاط خلال حملة التطهير من الفساد.



ونقلت الصحيفة عن الأمير محمد قوله إنه بمجرد رؤية المعتقلين للملفات التى تؤكد فساد أعمالهم فإن حوالي 95 % منهم وافقوا على تسوية مع الحكومة وهذا يعني التوقيع على التنازل عن مبالغ نقدية أو أسهم في شركات للخزانة العامة وسيتمكن حوالى 1% من إثبات طهارة أيديهم وتسقط قضيتهم توا غير أن هناك حوالي 4 % يرون إنهم شرفاء ويريدون مع محاميهم الذهاب للقضاء.



وكرر ولي العهد تقديرات رسمية سابقة أشارت إلى أن الحكومة قد تتمكن في النهاية من استعادة أموال غير مشروعة تقدر بحوالى 100 مليار دولار من خلال تسويات بعد تجميد أكثر من 2000 حساب مصرفي مما أثار قلقا من أن تلحق الحملة ضررا بالاقتصاد و لكن الحكومة أكدت أن شركات رجال الأعمال الموقوفين ستستمر في العمل كالمعتاد.



وذكرت وكالة رويترز إن حكومة المملكة أعلنت منذ أسبوعين إنها استجوبت 208 أشخاص في الحملة وأطلقت سراح 7 دون توجيه اتهامات ويعتقد أن عشرات من الأمراء وكبار المسؤولين ورجال الأعمال محتجزون في فندق ريتز كارلتون الفاخر للتحقيق معهم.

ووصف بن سلمان التلميحات بأن الحملة تهدف لتعزيز سلطته السياسية بأنها سخيفة مشيرا إلى أن الشخصيات البارزة المحتجزة في ريتز كارلتون سبق وأن أعلنت بالفعل مبايعتها له ومساندتها لإصلاحاته وإن معظم الأسرة الحاكمة تؤيده وإنه وفقا للقانون السعودي فإن النائب العام مستقل ولا يمكن للحكومة التدخل في عمله غير أن الملك أن يقيله و لكنه هو الذي يقود هذه التحقيقات وأن من يثبت عليه تهم الفساد فلن يفلت من العدالة.