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السعودية تصل إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، وصول المملكة إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا . وبحسب شبكة روسيا اليوم، قال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إن "السعودية وصلت إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من…

المال - خاص 1:09 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21 1:09 ص, الخميس, 4 نوفمبر 21

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أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، وصول المملكة إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من اللقاح المضاد لفيروس كورونا .

وبحسب شبكة روسيا اليوم، قال وزير الصحة فهد بن عبدالرحمن الجلاجل إن “السعودية وصلت إلى نسبة 70% من التحصين بجرعتين من لقاح كورونا .

وأكد “أهمية التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية الملائمة لهذه المرحلة وعدم التهاون في تطبيقها”.

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وأضاف: “قبل أشهر كنا نراقب ارتفاع عدد الحالات والوفيات الناجمة عن كورونا، وها نحن اليوم نراقب انخفاضها ذلك نتيجة الوعي والالتزام بالإجراءات الاحترازية”.

ودعا المواطنين إلى “المسارعة لاستكمال عملية التحصين، ولمن مر 6 أشهر على أخذهم الجرعة الثانية، أن يعززوا مناعتهم بجرعة تنشيطية”.

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بقلم المال - خاص

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