السعودية تصرف لموظفيها بدل غلاء قدره 1000 ريال لمدة عام

أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، أمر ملكي بصرف علاوة سنوية وبدل غلاء معيشية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس ونص الأمر الملكي على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية اعتباراً من 1 / 1 2018 كما يتم صرف بدل غل



أصدر العاهل السعودي الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، السبت، أمر ملكي بصرف علاوة سنوية وبدل غلاء معيشية وفق ما نقلته وكالة الأنباء السعودية واس

ونص الأمر الملكي على صرف العلاوة السنوية للمواطنين من موظفي الدولة المدنيين والعسكريين لهذه السنة المالية اعتباراً من 1 / 1 2018

كما يتم صرف بدل غلاء معيشة شهري قدرة 1000 ريال للمواطنين من الموظفين المدنيين والعسكريين لمدة عام.

وتضمن الأمر الملكي صرف مكافأة قدرها 5000 ريال للعسكريين المشاركين في الصفوف الأمامية للأعمال العسكرية في الحد الجنوبي للمملكة، وزيادة مكافأة الطلاب والطالبات من المواطنين بنسبة 10% لمدة عام.

كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عن المواطنين المستفيدين من الخدمات الصحية الخاصة، والتعليم الأهلي الخاص، كما تتحمل الدولة ضريبة القيمة المضافة عما لا يزيد عن مبلغ 850.000 ريال من سعر شراء المسكن الأول للمواطن.

وتضمن الأمر الملكي أيضاً إضافة بدل غلاء معيشة للمعاش التقاعدي الذي يصرف من المؤسسة العامة للتقاعد، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية للمستفيدين من المواطنين بمبلغ 500 ريال، وذلك لمدة عام.

كما وجّه العاهل السعودي بتوحيد مواعيد صرف الرواتب لجميع العاملين في الدولة لتكون في اليوم السابع والعشرين من كل شهر وفقاً للتقويم الميلادي، وتوحيد مواعيد فواتير الخدمات لتكون خلال الأسبوع التالي لصرف الرواتب.