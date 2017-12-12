السعودية تصرف دعما شهريا للأسر الفقيرة

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن تستعد السعودية لبدء تطبيق برنامج الدعم النقدي الشهري لموطنيها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والذين تضرروا من الإجراءات التقشفية التي أقرتها، وفقا لتقرير نشرته بلومبرج، اليوم. وبحسب ما نقلته الوكالة عن مجلس الوزراء السعودي، فإن المدفوعات التي سيتم إطلاقها تحت م

إعداد– عبدالغفور أحمد محسن

تستعد السعودية لبدء تطبيق برنامج الدعم النقدي الشهري لموطنيها من ذوي الدخل المحدود والمتوسط، والذين تضرروا من الإجراءات التقشفية التي أقرتها، وفقا لتقرير نشرته بلومبرج، اليوم.

وبحسب ما نقلته الوكالة عن مجلس الوزراء السعودي، فإن المدفوعات التي سيتم إطلاقها تحت مسمى برنامج “حساب المواطن” ستبدأ في 21 ديسمبر الجاري، وسيتم مراجعتها كل 3 أشهر، كما صدقت الحكومة على قرار رفع أسعار الوقود الذي يبدأ تنفيذه مطلع يناير المقبل.

وتتوقع الحكومة السعودية أن يخف هذا الدعم النقدي من أثر الإجراءات الإصلاحات الاقتصادية الصعبة التي تنفذها في ظل تراجع إيرادات النفط مع انخفاض أسعار منذ 2014، وفي مسعاها لتخفيض النفقات، ألغت السلطات السعودية بعض المشاريع غير الضرورية وخفضت الدعم المكلف فيما تعتزم فرض ضريبة القيمة المضافة.