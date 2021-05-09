السعودية تصدر قرارا مهما بشأن فريضة الحج هذا العام

قالت وزارة الحج والعمرة إن "المملكة تعتزم إقامة شعيرة الحج لعام 1442هجرية بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج

أعلنت المملكة العربية السعودية، الأحد، رسميا اعتزامها إقامة شعيرة الحج للعام الجاري، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وقالت وزارة الحج والعمرة إن “المملكة تعتزم إقامة شعيرة الحج لعام 1442هجرية بما يكفل الحفاظ على صحة وسلامة الحجيج، وأيضا وفق الضوابط والمعايير الصحية، والأمنية والتنظيمية التي تضمن الحفاظ على صحتهم وتأدية مناسكهم بيسر وسهولة في بيئة آمنة.

ولم تتطرق الوزارة إذا كانت ستسمح باستقبال حجاج من الخارج أم سيكون الحج مقتصرا على المقيمين بالمملكة مثل العام الماضي بسبب فيروس كورونا.

وفي العام الماضي اقتصر أداء فريضة الحج على نحو 1000 حاج فقط من حجاج الداخل، بسبب جائحة كورونا.

وأفادت بأن ذلك يأتي “انطلاقًا من حرص المملكة العربية السعودية الدائم على تمكين ضيوف بيت الله الحرام وزوار مسجد المصطفى، حيث تضع المملكة صحة وسلامة الإنسان أولا.

وأضافت وزارة الحج والعمرة أن “الجهات الصحية بالمملكة مستمرة في تقييم الأوضاع واتخاذ جميع الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على صحة الإنسان”.

وقالت وزارة الحج وتابعت أنه “سيتم الإعلان لاحقَا عن تفاصيل الضوابط والخطط التنفيذية لإقامة حج هذا العام.

إصابات كورونا في السعودية

علنت وزارة الصحة السعودية، اليوم الأحد، عدم رصد أي حالة وفاة مرتبطة بشكل مباشر باللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد في المملكة.

وقال المتحدث الرسمي للوزارة الدكتور محمد العبدالعالي، في المؤتمر الصحفي بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا، اليوم الاحد، أن منحنى الإصابات في المملكة ما زال متذبذباً.

وأضاف أن نسب الوفيات كانت أعلى في الفئات ذات الخطورة، وهم المصابون بالسكري وارتفاع ضغط الدم والمصابون بالسمنة والأمراض التنفسية.

وأضاف إن مواعيد أخذ لقاحات كورونا متاحة خلال أيام العيد، مشيرا الى إن اللقاحات لا تتعارض مع أي مرض أو حساسية أو الحمل.

وأوضح أن العدد المسموح للتجمعات في العيد هو 20 شخصاً فقط، مشيرا إلى عقوبات تنتظر المخالفين وفقا للأنظمة.