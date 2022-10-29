السعودية تصدر توجيها جديدا بشأن تأشيرة العمرة

أصدرت السعودية السبت توجيها جديدا بشأن تأشيرة العمرة ، بحسب ما نقلته قناة العربية.

ونقلت القناة تأكيدا عن وزارة الحج و العمرة في السعودية، اليوم السبت، يوجه ضيوف الرحمن القادمين إلى مكة المكرمة الالتزام بالفترة المحددة في تأشيرة العمرة .

وتتراوح مدة التأشيرة بين 30 – 90 يوماً ، ويحتم علي ضيوف الرحمن المغادرة قبل انتهائها.

يشار إلى وزارة الحج والعمرة السعودية أوضحت في وقت سابق أنه منذ بداية عام 1444هـ أصدرت أكثر من مليوني تأشيرة للراغبين في أداء العمرة وذلك عبر 176 دولة حول العالم.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن إطلاق المنصة الحكومية الموحدة “نسك” وذلك لتكون البوابة السعودية الجديدة لقاصدي مكة المكرمة والمدينة المنورة.

وتهدف تلك المنصة لتطوير تجربة ضيوف الرحمن وتيسير إجراءات قدومهم لأداء العمرة والزيارة من جميع أنحاء العالم.

كما تمكن “نسك” الراغبيـن في أداء العمرة أو الزيارة من إصدار التأشيـرات والتصاريح اللازمة، وحجز الباقات والبـرامج إلكتـرونيا، إضافة إلى مجموعة من الخدمات الأخرى التي ستقدم لاحقاً ومنها الخرائط التفاعلية، والتقويم المخصص للعروض والأنشطة، والدليل الرقمي لكافة الإرشادات بعدة لغات، والمعلومات والخدمات الصحية إلى جانب تمكيـن مزودي الخدمات من عرض خدماتهم إلكتـرونيًا على المعتمرين والزوار.