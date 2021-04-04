السعودية تصدر بيانا بشأن منع الخدمات عن الأشخاص الذين لم يتناولوا لقاح كورونا

تراهن الممكلة العربية السعودية على وعي المواطنين والمقيمين دونما أت تكل في توسيع نطاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.

تراهن الممكلة العربية السعودية على وعي المواطنين والمقيمين دونما أت تكل في توسيع نطاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقد جاءت حملات التطعيم التي دشنتها المملكة سريعة والتي شملت المواطنين والمقيمين دون تفرقة، حيث جاءت وفقا لمعايير صحية وأولويات معلنة للجميع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن أعداد المسجلين والراغبين في الحصول على لقاح كورونا ارتفعت جدًا، لدرجة تسجيل أكثر من ربع مليون في يوم واحد.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة:” نقترب من 5 مليون جرعة تم توزيعها من لقاح كورونا”.

واشار العبد العالي مشيرا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الفيروس.

اللقاح يحمي من كورونا

وقال إن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ويحمي من المضاعفات والمرض الشديد، لكنه لا يقوم بتقليل العدوى بين أفراد المجتمع.

توضيح مهم

وأجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تساؤل بشأن إمكانية منع بعض الخدمات عن غير المحصنين بلقاح كورونا.

حيث قال العبد العالي إن مسألة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد في الأساس هي اختيارية وليست إجبارية.

وأضاف العبد العالي أن وزارة الصح “تثمن” خطوة اشتراط الحصول على اللقاح في بعض الجهات أو دخول أماكن معينة أو وضع بعض التطبيقات والقواعد التي تجعل المكان أكثر أمانًا لمرتاديه.

وشدد العبدالعالي على أن إدراك ووعي المجتمع بأهمية المسألة عليه عامل كبير ومؤثر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن المؤشرات الوبائية في المملكة تؤكد من يناير حتى الآن ارتفاع الإصابات، متابعًا: “إننا في مراحل مقلقة جدًا وغير مطمئنة”.

وأضاف العبد العالي إننا نواجه أرقامًا بعدد الإصابات مثل الأرقام التي سجلت في أبريل من العام الماضي.

وقال العبد العالي إن التجمعات والسلوكيات الخاصة مؤلمة ومؤسفة في المواقع كافة، بينما أصبحنا الآن أكثر فهمًا لمواجهة الجائحة ولكن مع ارتفاع الفهم قل الالتزام.