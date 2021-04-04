لايف

السعودية تصدر بيانا بشأن منع الخدمات عن الأشخاص الذين لم يتناولوا لقاح كورونا

تراهن الممكلة العربية السعودية على وعي المواطنين والمقيمين دونما أت تكل في توسيع نطاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا.
محمد عبد السند 11:07 م, الأحد, 4 أبريل 21 11:07 م, الأحد, 4 أبريل 21

شارك الخبر مع أصدقائك

تراهن الممكلة العربية السعودية على وعي المواطنين والمقيمين دونما أت تكل في توسيع نطاق حملات التطعيم ضد فيروس كورونا، وفقا لما ذكره موقع “إنفيستينج دوت كوم”.

وقد جاءت حملات التطعيم التي دشنتها المملكة سريعة والتي شملت المواطنين والمقيمين دون تفرقة، حيث جاءت وفقا لمعايير صحية وأولويات معلنة للجميع.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، إن أعداد المسجلين والراغبين في الحصول على لقاح كورونا ارتفعت جدًا، لدرجة تسجيل أكثر من ربع مليون في يوم واحد.

وتابع خلال المؤتمر الصحفي المنعقد بشأن مستجدات مواجهة فيروس كورونا في المملكة:” نقترب من 5 مليون جرعة تم توزيعها من لقاح كورونا”.

اقرأ أيضا  الحكومة توضح حقيقة رابط مُتداول يزعم استقبال مقترحات أولياء الأمور لتطوير التعليم

واشار العبد العالي مشيرا إلى أهمية الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية للحماية من الفيروس.

اللقاح يحمي من كورونا

وقال إن اللقاح يحمي من الإصابة بفيروس كورونا ويحمي من المضاعفات والمرض الشديد، لكنه لا يقوم بتقليل العدوى بين أفراد المجتمع.

توضيح مهم

وأجاب المتحدث الرسمي لوزارة الصحة الدكتور محمد العبد العالي، عن تساؤل بشأن إمكانية منع بعض الخدمات عن غير المحصنين بلقاح كورونا.

حيث قال العبد العالي إن مسألة أخذ لقاح فيروس كورونا المستجد في الأساس هي اختيارية وليست إجبارية.

اقرأ أيضا  قافلة سيارات ضخمة تشق طريقا في كوبا احتجاجا على الحظر الأمريكي

وأضاف العبد العالي أن وزارة الصح “تثمن” خطوة اشتراط الحصول على اللقاح في بعض الجهات أو دخول أماكن معينة أو وضع بعض التطبيقات والقواعد التي تجعل المكان أكثر أمانًا لمرتاديه.

وشدد العبدالعالي على أن إدراك ووعي المجتمع بأهمية المسألة عليه عامل كبير ومؤثر.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة الصحة إن المؤشرات الوبائية في المملكة تؤكد من يناير حتى الآن ارتفاع الإصابات، متابعًا: “إننا في مراحل مقلقة جدًا وغير مطمئنة”.

اقرأ أيضا  الصحة: تسجيل 710 إصابات جديدة بفيروس كورونا و39 وفاة

وأضاف العبد العالي إننا نواجه أرقامًا بعدد الإصابات مثل الأرقام التي سجلت في أبريل من العام الماضي.

وقال العبد العالي إن التجمعات والسلوكيات الخاصة مؤلمة ومؤسفة في المواقع كافة، بينما أصبحنا الآن أكثر فهمًا لمواجهة الجائحة ولكن مع ارتفاع الفهم قل الالتزام.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم محمد عبد السند

ملف الكاتب محمد عبد السند

اقرأ أيضاً

العناني: موكب المومياوات فكرة شخصية وحلم تحقق والقهاوي كانت تذيع الاحتفالية دون المباريات (فيديو)

محمد مجدي 10:10 م, الأحد, 4 أبريل 21

رئيس الشركة المنظمة لموكب المومياوات: الرئيس السيسي طلب إضافة مشهد ظهور الأطفال في ميدان التحرير (فيديو)

محمد مجدي 8:39 م, الأحد, 4 أبريل 21

وزيرة الصحة تؤكد دعمها الكامل لمشروع قانون المجلس القومي للسكان والتنمية

المرسي عزت 8:29 م, الأحد, 4 أبريل 21

إيجابية 1900.. فحص تعاطي المخدرات لـ29.8 ألف سائق خلال مارس (فيديو)

أماني عوض 6:17 م, الأحد, 4 أبريل 21

طقس غد الاثنين.. ارتفاع ملحوظ في درجات الحرارة وأتربة عالقة

دعاء محمود 6:04 م, الأحد, 4 أبريل 21

قيمتها 18 مليون جنيه.. محاضر لـ 360.2 ألف شخص بسبب الكمامات خلال مارس (جراف)

أماني عوض 4:52 م, الأحد, 4 أبريل 21