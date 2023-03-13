السعودية تشتري 1.043 مليون طن من القمح للتسليم في يوليو - أغسطس

أتمت المملكة العربية السعودية إجراءات ترسية 1.043 مليون طن من القمح للتسليم في يوليو وأغسطس، وذلك في أول مناقصة لها في عام 2023، حسبما ذكرت وكالة رويترز، نقلا عن الهيئة العامة للأمن الغذائي بالسعودية يوم الإثنين.

وأوضحت الهيئة أن متوسط سعر الشراء جاء عند 316.86 دولار للطن على أساس التكلفة والشحن.

وكانت الهيئة تحمل في الماضي اسم المؤسسة العامة للحبوب إلى أن التي أعادت الحكومة السعودية هيكلتها وتسميتها في يناير / كانون الثاني.

ومن المقرر أن تصل الشحنات لعدد من الموانئ السعودية خلال الفترة من الأول من يوليو إلى 15 أغسطس.

وجاءت الكمية التي تمت ترسيتها أعلى بكثير من 480 ألف طن التي طُلبت في المناقصة.

وأوضحت الهيئة أن المناشئ التي سيجري التوريد منها هي الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا على أن يكون للبائع خيار اختيار المنشأ.