السعودية تشتري حوالي مليون طن من القمح للشحن في الربع الثاني لـ 2023

اشترت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية ‭1.009‬ مليون طن من القمح في مناقصة دولية للشحن خلال الفترة من أبريل إلى يونيو 2023 بمتوسط سعر وصل إلى 382.56 دولار للطن، حسبما ذكرت وكالة رويترز.

وطلبت المناقصة قمحا صلدا بمكون بروتين نسبته 12.5% للتسليم في الموانئ السعودية في الفترة بين أبريل ويونيو، وأُغلقت المناقصة يوم الجمعة.

وقال محافظ المؤسسة أحمد الفارس في بيان إن المناشئ المعروضة كانت من الاتحاد الأوروبي ومنطقة البحر الأسود وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية وأستراليا، وكان للبائع خيار اختيار المنشأ.

وفي آخر مناقصة لها في 24 أكتوبر الماضي، اشترت المؤسسة 566 ألف طن من قمح الطحين الصلد للوصول في الفترة بين مارس وأبريل.