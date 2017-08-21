السعودية تشترى 490 ألف طن قمح بحوالى 107 ملايين دولار

خالد بدر الدينأعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الاثنين، أنها اشترت 490 ألف طن من القمح في مناقصة بمتوسط سعر 218.19 دولار للطن، بإجمالى ثمن 107 ملايين دولار من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا.ذكرت وكالة رويترز أن المؤسسة طلبت تسليم الشحنات في الف

خالد بدر الدين

أعلنت المؤسسة العامة للحبوب في السعودية، اليوم الاثنين، أنها اشترت 490 ألف طن من القمح في مناقصة بمتوسط سعر 218.19 دولار للطن، بإجمالى ثمن 107 ملايين دولار من مناشئ الاتحاد الأوروبي وأمريكا الشمالية وأمريكا الجنوبية واستراليا.





ذكرت وكالة رويترز أن المؤسسة طلبت تسليم الشحنات في الفترة من أكتوبر المقبل وحتى ديسمبر قبل العام الجديد، وأن الكمية تشمل 5 شحنات إلى ميناء جدة و3 شحنات إلى الدمام.

وقال محافظ المؤسسة أحمد عبد العزيز الفارس، في بيان، إن الشركة المورّدة يمكنها اختيار المنشأ وأنها اشترت في آخر مناقصة طرحتها يوم 12 يونيو الماضى 805 آلاف طن قمح.

وأصبحت السعودية مستوردًا رئيسيًّا للقمح الصلد واللين منذ تخليها عن خطط تحقيق الاكتفاء الذاتي في عام 2008 لأن الزراعة في الصحراء تستنزف موارد المياه الثمينة، لدرجة أنها تخطط لتقليص الزراعة تدريجيًّا وتسعى للاعتماد بشكل كامل على الواردات لترشيد استخدام المياه.