السعودية تسمح للأجانب بالتملك الكامل في قطاعين

وكالات - خالد بدر الدينقال إبراهيم العمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم مع فتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة من جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية.جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز .

وكالات – خالد بدر الدين

قال إبراهيم العمر، رئيس الهيئة العامة للاستثمار في السعودية، إن المملكة ستسمح للمستثمرين الأجانب بالتملك الكامل للشركات في قطاعي الصحة والتعليم مع فتح مراكز التعليم أمام الملكية الكاملة من جميع أنواع التعليم حتى من المدرسة الإبتدائية.

جاء ذلك بحسب ما ذكرته وكالة رويترز .

وأوضح العمر أن الوزارة في قطاع الصحة ستكون “جهة تنظيم فحسب وليس مقدم خدمات” وسيفتح ذلك المجال أمام فرص استثمار بما يصل إلى 180 مليار دولار في هذا القطاع على مدى السنوات الخمس القادمة.

وذكرت رويترز في تقرير لها أن الملكية الكاملة للأجانب هى أحدث خطوة تقوم بها السعودية و شئ جديد فى المملكة لإزالة قيود الملكية تدريجيا أمام الشركات الأجنبية التي كانت مطالبة في السابق بالدخول في مشروع مشترك مع شريك محلي.

وتدرس الحكومة ما إذا كانت ستبيع جميع المستشفيات العامة و200 ألف صيدلية أم لا وأطلقت العملية الخاصة بمستشفى الملك فيصل التخصصي حسبما قاله محمد التويجري نائب وزير الاقتصاد والتخطيط في أبريل الماضى .

كانت الحكومة السعودية التي تسعى لتنويع موارد الاقتصاد والحد من الاعتماد على النفط وسط هبوط أسعار الخام قالت لرويترز في أبريل إنها أطلقت برنامج خصخصة سيدر ما يزيد على 200 مليار دولار.

لكنها لم توضح حتى الآن القواعد المتعلقة بالملكية الأجنبية والإدارة في كثير من القطاعات لدرجة أن كثير من شركات الاستثمار المباشر ومستثمرون أجانب آخرين محتملين يرون إن حيازة حصة الأغلبية أو السيطرة الكاملة على المشروعات أمر مهم لهم لخفض التكاليف وتحسين الكفاءة.

و عينت وزارة التعليم بنك اتش.اس.بي.سي كمستشار مالي لخططها في خصخصة بناء وإدارة المنشآت التعليمية.

وتضمنت جهود الهيئة العامة للاستثمار لتخفيف القيود على الملكية الأجنبية في السنوات الماضية فتح قطاعات الجملة والتجزئة في 2015 كما أعلنت الهيئة في الشهر الحالي إنها ستسمح بالملكية الأجنبية الكاملة لشركات الخدمات الهندسية.

