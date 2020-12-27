نقل وملاحة

السعودية تسمح بمغادرة الأجانب عبر الرحلات الجوية العادية والعارضة (مستند)

تعلمات جديدة بشأن السفر من المملكة العربية السعودية
السيد فؤاد 9:11 م, الأحد, 27 ديسمبر 20 9:11 م, الأحد, 27 ديسمبر 20

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قررت السلطات السعودية اليوم الأحد السماح لغير السعوديين مغادرة المملكة وذلك وفقا للمادة 23 من نظام الطيران المدني ، وتعميم الهيئة العامة للطيران المدني رقم ” 4/ 32883 ) بتاريخ اليوم .

ووفقا لبيان صادر عن السلطات السعودية، إلى جميع الناقلات الجوية العاملة بمطارات المملكة العربية السعودية، بما يشمل الطيران العام، السماح للناقلات الجوية بنقل المسافرين الغير سعوديين المغادرين الى خارج المملكة مع مراعاة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا الجديد .

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كما تم السماح للناقلات الجوية الأجنبية بتسيير رحلات عارضة لهذا الغرض ، والا يغادر طاقم الطائرة الهابطة في مطار المملكة طائرته، كما حظرت مخالطة طاقم العاملين في مطار الوصول مع مراعاة الاجراءات الاحترازية الخاصة بمنع تفشي فيروس كورونا الجديد بالمملكة العربية السعودية.

كما ذهبت التعليمات للتأكيد على أنها لا تشمل الدول التي ظهر فيها فيروس كورونا المتحور ” السلالة الجديدة ” وفقا لما تقرره الجهة الصحية المختصة ، كما نصت التعليمات على أنه يجب على الناقلات التنسيق مع الادارة العامة للنقل الجوي حيال ذلك قبل التقدم بطلب الرحلات.

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وكانت شركة مصر للطيران أعلنت الاثنين الماضي، فى بيان مقتضب عبر حسابها على تويتر، تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من الإثنين الماضي الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد.

وقال البيان إنه جاء بناءا على  التعليمات الصادرة عن الهيئة العامة للطيران المدني السعودي بشأن تعليق جميع الرحلات الجوية الدولية المغادرة والقادمة من وإلى المملكة العربية السعودية ابتدءً من اليوم الاثنين الموافق 21 ديسمبر 2020 ولمدة أسبوع قابل للتمديد.

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منشور السلطات السعودية بخصوص عودة الطيران الى المملكة
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بقلم السيد فؤاد

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