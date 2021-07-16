السعودية تسمح بفتح المحلات التجارية في أوقات الصلاة

بعد عقود من التشديد الصارم

بعد عقود من التمسك الصارم بإجبار المحلات التجارية على إغلاق أبوابها خلال أوقات الصلاة، تخلت المملكة عن القرار، وفقا لما أكدته صحيفة عكاظ السعودية.

وحسب ما نقلته رويترز عن الصحيفة، فإن المتاجر والمحال يمكنها الآن أن تظل مفتوحة في أوقات الصلوات الخمس.

وأوضحت “عكاظ “نقلا عن منشور صادر من اتحاد الغرف السعودية أنه “تفاديا لمظاهر الازدحام والتجمع والانتظار لوقت طويل والعمل بالتدابير الوقائية من فيروس كورونا وللحفاظ على صحة المتسوقين نهيب بأصحاب المحلات والأنشطة التجارية باستمرار فتح المحلات خلال أوقات الصلوات”.

وينهي القرار، الذي اتخذه اتحاد الغرف السعودية، إغلاق المحال لما لا يقل عن نصف الساعة في أثناء الصلوات الخمس والذي استمر عقودا.

وهذه أحدث خطوة في سلسلة من الإصلاحات الاجتماعية والاقتصادية التي تهدف لتحديث المملكة المحافظة وتعزيز مساهمة القطاع الخاص في اقتصادها المعتمد على النفط.

ولم يرد المكتب الإعلامي للحكومة السعودية على الفور على طلب من رويترز بالتعليق.

وتعهد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، الحاكم الفعلي للبلاد، باتباع نهج “أكثر اعتدالا”، وخفف قيودا اجتماعية صارمة عبر تقليص دور هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والسماح بإقامة حفلات موسيقية وغنائية عامة ورفع الحظر على السينما والسماح للمرأة بقيادة السيارة.