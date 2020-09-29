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السعودية تسعي لاستضافة 30 مليون معتمر بإجراءات مشددة

تجربة السعودية تهدف للقدرة على استضافة 30 مليون معتمر بتخصيص مطاف الحرم لأشخاص محددين بالحجز
المال - خاص 11:20 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20 11:20 م, الثلاثاء, 29 سبتمبر 20

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أكد نائب وزير الحج السعودي الدكتور عبدالفتاح مشاط، أن الفترة المصرح بها لأداء مناسك العمرة 3 ساعات لكل فوج، ويعقب ذلك توجيه المعتمرين لأماكن المغادرة، لمنح الفرصة للدفعة القادمة لدخول الحرم برفقة مختص صحي.

وبحسب ما نقلته سبوتنيك الروسية، يقسم اليوم لست فترات، كل فترة فيها نحو ألف معتمر، بإجمالي 6 آلاف معتمر في اليوم الواحد في المرحلة الأولى للجنسين من سن 18- 65 عاماً.

من ناحيته قال فهد فايز الوذيناني عصو لجنة التنمية السياحية بمكة المكرمة، إن السعودية ممثلة في وزارة الحج اتخذت الخطوة بشأن تنظيم العمرة دون مقابل وفق بروتوكول لتنظيم جديد للعمرة.

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وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن التجربة تهدف للقدرة على استضافة 30 مليون معتمر بتخصيص مطاف الحرم لأشخاص محددين بالحجز، حيث أن التوسعة الخاصة بالحرم تسع 105 ألف في الساعة الواحدة، ما يعني إمكانية استضافة نحو 75 مليون معتمر في الشهر.

وأوضح أنه يتم العمل على أن يفتح الطواف من الجهات الأربع، وأن المملكة تعمل على التنظيم الجديد الذي تستخدم فيه التكنولوجيا.

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وبحسب الوذيناني، إن المملكة تسعى لتنظيم الحج وفق ما تضمنته رؤية 2030، بما يضمن أفضل خدمة وفق إجراءات جديدة.

وأوضح أن الجميع من داخل المملكة أو الخليج وكذلك الأجانب لن يستطيعوا الذهاب للعمرة سوى بالحجز وذلك من أجل ضمان التنظيم الأمثل.

فيما قال سعد القرشي، عضو الهيئة الوطنية للحج والعمرة بالسعودية، إن العمرة تساهم في حركة اقتصادية نشطة، وفق التنظيم الجديد.

وأضاف في حديثه لـ”سبوتنيك”، أن الإقبال سيزيد بشكل أكبر خلال الفترة المقبلة، وأن الدولة لا تحصل الرسوم من الداخل للعمرة أو للحج.

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وأوضح أن وزارة الحج أقبلت على هذه الخطوة، للبدء في فتح المجال للمعتمرين والمسلمين من الداخل والخارج.

واتخذت الرئاسة العامة لشؤون المسجد الحرام والمسجد النبوي العديد من الإجراءات الاحترازية بعد قرار عودة العمرة تدريجياً، الذي سيبدأ تطبيقه يوم الأحد القادم، حيث سيتم تعقيم المسجد الحرام 10 مرات يوميا وتعقيمه قبل دخول كل فوج وبعد خروجه من المسجد الحرام.

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بقلم المال - خاص

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