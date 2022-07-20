السعودية تسعى لإقناع أمازون وعلي بابا للمساهمة في توسيع الشحن الجوي  

تخطط السعودية لتنظيم عدد من العروض الترويجية خلال 12 إلى 18 شهراً المقبلة، سعياً لإقناع شركات، مثل “أمازون”، و”على بابا”، و”دي إتش إل” التابعة لشركة “دويتشه بوست”، للمساهمة في توسيع نطاق عمليات الشحن الجوي والخدمات اللوجستية.

محمد فهد الخريسي، نائب رئيس الاستراتيجية في الهيئة العامة للطيران المدني السعودية، أعلن في مقابلة، اليوم الأربعاء، أن المملكة ستدعو الشركات الخاصة لإقامة شراكات وإنشاء مرافق لأنشطة الشحن والتخزين والتوزيع.

توسيع الشحن الجوي

يهدف الاندفاع نحو تطوير قطاع الشحن الجوي والخدمات اللوجستية إلى رفع كمية الشحن التي يتم التعامل معها إلى 4.5 مليون طن سنوياً، بحلول نهاية العقد، كجزء من خطة باستثمارات تبلغ 100 مليار دولار لتعزيز نشاط الطيران والشحن الجوي، بما يتماشى مع استراتيجية “رؤية 2030” لإصلاح الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.

وأضاف الخريسي، على هامش مشاركته في معرض “فارنبورو” الدولي للطيران جنوب غرب لندن، أن السعودية تعمل على توسيع البنية التحتية لمطاراتها، وإنشاء شركة طيران جديدة في العاصمة الرياض، مؤكداً أن الخطوات في هذا الإطار “تتقدّم بشكل جيد للغاية”.

كجزء من الخطة، تتطلع الهيئة العامة للطيران المدني إلى التنسيق مع شركات الطيران والنقل الجوي للتأكد من أن “الصورة واضحة ومجدية”، كما قال الخريسي. حيث تتولّى شركتا الطيران الاقتصادي “ناس” و”أديل” تشغيل خدمات السفر للمسافات القصيرة، بينما تخدم الخطوط الجوية العربية السعودية الوجهات طويلة المدى، والحج، وأسواق السياحة إلى البحر الأحمر، من مركزها في جدة.