السعودية: تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا و34 وفاة

سجلت السعودية اليوم الاثنين، رقمًا قياسيًا جديدًا في عدد الإصابات بفيورس كورونا على أساس يومي، فيما شهد مؤشر التعافي تحسنًا ملموسًا، بزيادة قاربت 600 حالة عن اليوم السابق.

وأعلنت وزارة الصحة السعودية، عن تسجيل 3369 إصابة جديدة بفيروس كورونا، مقارنة بـ3045 في اليوم السابق، ما يرفع حصيلة العدد الإجمالي للإصابات إلى 105283.

كما أشارت الوزارة إلى تسجيل 34 حالة وفاة، خلال الـ24 ساعة الماضية، مقارنة بـ36 وفاة في اليوم السابق، ما يرفع العدد الإجمالي للوفيات إلى 746.