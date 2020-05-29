السعودية : تسجيل 1581 إصابة جديدة و17 وفاة بفيروس كورونا

أعلنت وزراة الصحة السعودية عن تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19). وأشار الوزراة عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى تسجيل 17 حالة وفاة جراء الفيروس. وأوضحت أنه تم تسجيل 2460 حالة تعافي، ليصبح إجمالي…

أعلنت وزراة الصحة السعودية عن تسجيل 1581 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19).

وأشار الوزراة عبر تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي تويتر، إلى تسجيل 17 حالة وفاة جراء الفيروس.

وأوضحت أنه تم تسجيل 2460 حالة تعافي، ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية بالمملكة 57,013 حالة. #الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1581) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (17) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (2460) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (57,013) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/O5ydolNZ1E— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 29, 2020

وكانت قد عادت الحياة إلى طبيعتها فى المملكة العربية السعودية تدريجيا بداية من أمس، برفع القيود المتخذة للحد من انتشار فيروس كورونا.

وتم ذلك وفق خطة من 3 مراحل تنتهى برفع القيود تماما فى 21 يونيو المقبل.

وذكرت وسائل إعلام سعودية أن العودة ستكون قائمة على تطبيق قواعد التباعد الاجتماعى واتباع الإرشادات الصحية.

وذلك وسط ارتفاع عدد المتعافين من الفيروس لأكثر من 51 ألف شخص وتناقص عدد المصابين مقارنة بالأيام الماضية.

وقالت صحيفة «عكاظ» السعودية إن وزارة الداخلية السعودية أصدرت موافقة بالدخول والخروج من مكة المكرمة ابتداءً من الغد.

وعلى صعيد أداء الحج والعمرة، شدد الرئيس العام لشؤون الحرمين الشريفين، عبدالرحمن بن عبدالعزيز السديس، على الالتزام بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة فى الحرمين، لحماية المصلين والزوار.