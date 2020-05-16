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السعودية تسجل 2840 إصابة جديدة بكورونا و10 وفيات

إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666)
المال - خاص 5:00 م, السبت, 16 مايو 20 5:00 م, السبت, 16 مايو 20

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (2840) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات، وتسجيل (1797) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (23,666) حالة.

وشدد المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية ، الدكتور محمد العبدالعالي، اليوم السبت، في المؤتمر اليومي حول الجائحة، على تجنب نشر الشائعات حول الوباء والالتزام بالإجراءات الاحترازية.

وأضاف، الفحوص المخبرية الجديدة سجلت 18285 فحصا، ليبلغ إجمالي الفحوص 570360 فحصا.

وبلغ إجمالي الحالات التراكمية 51980، وإجمالي الحالات النشطة بفيروس كورونا 28048 منها حرجة 166، أما إجمالي حالات التعافي 23666، وإجمالي حالات الوفاة 302.

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بقلم المال - خاص

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