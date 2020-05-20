لايف

السعودية تسجل 2691 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات

تسجيل (1844) حالة تعافٍ
المال - خاص 3:13 م, الأربعاء, 20 مايو 20 3:13 م, الأربعاء, 20 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات، وتسجيل (1844) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة.

كانت وزارة الصحة السعودية، قد أكدت في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، أنها تعتزم إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد covid-19، في المملكة وذلك تواصلًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لكح انتشار الوباء وحفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأضافت الوزارة، في بيانها أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن فقط، بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وسيتم الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأوّلية وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

محكمة مدينة نصر تستأنف عملها بعد ظهور إصابة بكورونا

المال - خاص 2:27 م, الأربعاء, 20 مايو 20

الأمن يزيل فراشة «عقيقة» بأحد شوارع القاهرة ويضبط القائمين عليها

أماني عوض 1:41 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

ساويرس يدعو للإيمان في ظل كورونا «فرصة للعودة إلى الصلاة ولن يصيبكم إلا ما كتب الله لكم»

المال - خاص 1:15 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

«رعب مبالغ فيه».. ساويرس : لو كورونا بينتشر زي ما بيقولوا كان زمان عندنا 20 ألف إصابة يوميا

المال - خاص 12:18 ص, الأربعاء, 20 مايو 20

منظمة الصحة العالمية توافق على إجراء تحقيق دولي حول وباء «كورونا»

المال - خاص 8:32 م, الثلاثاء, 19 مايو 20

مصر تعلن تسجيل 720 إصابة جديدة بفيروس كورونا في أعلى معدل يومي

المال - خاص 7:36 م, الثلاثاء, 19 مايو 20