السعودية تسجل 2691 إصابة جديدة بـ«كورونا» و10 وفيات

أعلنت وزارة الصحة السعودية تعلن عن تسجيل (2691) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات، وتسجيل (1844) حالة تعافٍ ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (33,478) حالة.

كانت وزارة الصحة السعودية، قد أكدت في بيان لها مساء أمس الثلاثاء، أنها تعتزم إطلاق المرحلة الثالثة من الفحص الموسع لتقييم معدل الانتشار العام لفيروس كورونا المستجد covid-19، في المملكة وذلك تواصلًا للإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية التي تقوم بها لكح انتشار الوباء وحفاظًا على صحة وسلامة المواطن والمقيم.

وأضافت الوزارة، في بيانها أن المرحلة الثالثة لن تشمل الفحص داخل المنازل أو زيارة المساكن فقط، بل سيتم تنفيذها عبر منافذ عدة منها مراكز لفحص الأشخاص داخل السيارات، وعبر مراكز مخصصة تم إنشاؤها في مدن عدة، وسيتم الفحص في مراكز الرعاية الصحية الأوّلية وسيتاح للمواطنين والمقيمين حجز مواعيد لعمل العينات بأنفسهم عبر تطبيق إلكتروني.