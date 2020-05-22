السعودية تسجل 2642 إصابة جديدة بـ«كورونا» و13 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (2642) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (13) حالات وفيات.

كما أعلنت الوزارة عن تسجيل (2963) حالة تعاف ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (39,003) حالة.

وكانت الوزارة، قد أعلنت أمس الخميس، عن تسجيل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا.

وتم رصد هذه الحالات من خلال الفحوصات المخبرية التي وصل عددها أمس إلى 633064 فحصاً في المملكة حتى الآن، أي بزيادة قدرها 14980 عن يوم الأربعاء، وبذلك يرتفع العدد الإجمالي للإصابات في السعودية إلى 65077، منها 28686 حالة نشطة، بينها 281 حالة حرجة في العناية المركزة.