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السعودية تسجل 2532 إصابة جديدة بفيروس كورونا و12 حالة وفاة

أصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (36,040) حالة
المال - خاص 3:18 م, الخميس, 21 مايو 20 3:18 م, الخميس, 21 مايو 20

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أعلنت وزارة الصحة السعودية اليوم الخميس عن تسجيل (2532) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (12) حالة وفيات، وتسجيل (2562) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (36,040) حالة.

كانت وزارة الصحة السعودية قد أعلنت أمس الأربعاء عن تسجيل 10 وفيات و2691 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد خلال الساعات الـ24 الماضية.

وقال المتحدث باسم وزارة الصحة السعودية محمد العبد العالي في المؤتمر الصحفي أمس حول تطورات كورونا، تم إجراء 18094 فحصا، ليصل إجمالي الفحوصات التي أجريت في المملكة إلى 636178.

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بقلم المال - خاص

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