السعودية تسجل 2039 إصابة جديدة بفيروس كورونا و10 حالات وفاة

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (2039) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات.

كما أعلنت تسجيل (1429) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (19,051) حالة.

وبلغ إجمالي الحالات المصابة بفيروس كورونا في المملكة 46869، بينها 27535 حالة نشطة تتلقى الرعاية الطبية الملائمة ومعظمها حالات مستقرة، منها 156 حالة حرجة تتلقى الرعاية الصحية المكثفة والمركزة.

كما تم تسجيل 1429 حالة تعافٍ جديدة، ليصل مجموع حالات الشفاء في المملكة إلى 19051 حالة، وتم تسجيل 10 وفيات جديدة، ليصل مجموع الوفيات في المملكة إلى 283 شخصًا.