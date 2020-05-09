لايف

السعودية تسجل 1704 إصابات و10 وفيات بسبب «كورونا»

قالت إنها سجلت 1024 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 10,144 حالة.
المال - خاص 8:52 م, السبت, 9 مايو 20 8:52 م, السبت, 9 مايو 20

شارك الخبر مع أصدقائك

أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية السبت، تسجيل 1704 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19).

وأكدت أنها سجلت 10 حالات وفيات.

وقالت إنها سجلت 1024 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 10,144 حالة.

وبحسب واس أوضح الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3954897) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1331733) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (275179) آلف حالة.

وأضاف أن فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1704 ) حالات.

وأصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (37136) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26753) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (140) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.

الأوسمةالأوسمة

شارك الخبر مع أصدقائك

الخبر السابق «
الخبر التالي »
بقلم المال - خاص

ملف الكاتب المال - خاص

اقرأ أيضاً

أمريكا تسمح بتوزيع 607 آلاف جرعة «ريمديسيفير» المخصص لعلاج كورونا

المال - خاص 10:30 م, السبت, 9 مايو 20

«11 حالة وفاة»..الصحة تعلن تسجيل 488 إصابة جديدة بفيروس كورونا وتعافي 2002

المال - خاص 7:31 م, السبت, 9 مايو 20

وزيرة الصحة : مصر حجزت دفعة أولى من دواء «ريمديسيفير» لعلاج كورونا

هاني جميعي 4:41 م, السبت, 9 مايو 20

النائبة ميرفت ميشيل تدعو لتكرار تجربة الصين في مواجهة فيروس كورونا

خالد بدر الدين 3:36 م, السبت, 9 مايو 20

«ليانهوا تشينغون».. أول عقار صيني لعلاج فيروس كورونا يحصل على موافقات 8 دول

خالد بدر الدين 12:40 م, السبت, 9 مايو 20

دواء ثلاثي مضاد للفيروسات يظهر نجاحات في تجربة لعلاج كورونا

المال - خاص 10:15 ص, السبت, 9 مايو 20