السعودية تسجل 1704 إصابات و10 وفيات بسبب «كورونا»

أعلنت وزارة الصحة⁩ السعودية السبت، تسجيل 1704 حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧كورونا⁩ الجديد (كوفيد19).

وأكدت أنها سجلت 10 حالات وفيات.

وقالت إنها سجلت 1024 حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية 10,144 حالة.

#الصحة⁩ تعلن عن تسجيل (1704) حالة إصابة جديدة بفيروس ⁧#كورونا⁩ الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (10) حالات وفيات رحمهم الله، وتسجيل (1024) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (10,144) حالة ولله الحمد. pic.twitter.com/jmwniXxLM3— و ز ا ر ة ا لـ صـ حـ ة السعودية (@SaudiMOH) May 9, 2020

وبحسب واس أوضح الدكتور محمد العبد العالي مساعد وزير الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة أن إجمالي عدد الحالات المؤكدة بفيروس كورونا الجديد (COVID -19) حول العالم بلغت (3954897) حالة وبلغ عدد الحالات التي تم تعافيها وتشافيها (1331733) مليون حالة حتى الآن كما بلغ عدد الوفيات حوالي (275179) آلف حالة.

وأضاف أن فيما يخص المملكة فيضاف للعدد الإجمالي العدد الجديد من الحالات المؤكدة وهي (1704 ) حالات.

وأصبح عدد الحالات المؤكدة في المملكة (37136) حالة، ومن بين هذه الحالات يوجد حالياً (26753) حالات نشطة لاتزال تتلقى الرعاية الطبية لأوضاعها الصحية معظمهم حالتهم الصحية مطمئنة، منها (140) حالة حرجة، والبقية حالاتها مطمئنة.