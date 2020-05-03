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السعودية تسجل 1552 إصابة جديدة بكورونا و8 وفيات

أصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (4134)
المال - خاص 3:09 م, الأحد, 3 مايو 20 3:09 م, الأحد, 3 مايو 20

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (1552) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (8) حالات وفيات، وتسجيل (369) حالة تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (4134) حالة.

كانت وزارة الصحة السعودية ، قد أعلنت أنها تقود حالياً بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية، دراسةً سريرية متقدمة متعددة المراكز في سبعة مستشفيات بالبلاد من أجل مكافحة فيروس كورونا .

وانطلقت هذه الدراسة في كل من مستشفى الملك فيصل التخصصي، والمدينة الطبية في جامعة الملك سعود، ومستشفى الأمير محمد بن عبدالعزيز في الرياض، ومستشفى أُحد في المدينة المنورة، ومستشفى النور في مكة المكرمة، ومستشفى الدمام المركزي، والقطيف المركزي.

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بقلم المال - خاص

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