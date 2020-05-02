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السعودية تسجل 1362 إصابة بفيروس كورونا و7 حالات وفاة

الحالات التي تعافت بلغ عددها 210
هاني جميعي 5:03 م, السبت, 2 مايو 20 5:03 م, السبت, 2 مايو 20

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أعلنت وزارة الصحة السعودية عن تسجيل (1362) حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد19)، وتسجيل (7) حالات وفيات، وتسجيل (210) حالات تعافي ليصبح إجمالي عدد الحالات المتعافية (3765) حالة.

يشار إلى أن أن منظمة الصحة العالمية كانت قد صنفت فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، الذي ظهر بالصين أواخر العام الماضي، وباءً عالميا، مؤكدة أن أرقام الإصابات ترتفع بسرعة كبيرة.

 وأجبر الوباء العديد من دول العالم، وعلى رأسها دول كبيرة بإمكانياتها وعدد سكانها، على اتخاذ إجراءات استثنائية في بلادها، وتنوعت من حظر الطيران إلى إعلان منع التجول وعزل مناطق بكاملها، وحتى إغلاق دور العبادة، لمنع تفشي العدوى القاتلة.

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بقلم هاني جميعي

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