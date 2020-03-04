السعودية تسجل ثاني إصابة بفيروس كورونا

وقالت الوزارة إن الإصابة الجديدة "لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى".

أعلنت وزارة الصحة السعودية عن ثاني إصابة بفيروس كورونا الجديد في البلاد، بحسب ما نقلته فضائية العربية السعودية.

وقالت الوزارة إن الإصابة الجديدة “لمواطن لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى”.

وأكدت لم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً.

​وكانت وزارة الصحة السعودية أعلنت الاثنين الماضي تسجيل أول إصابة بفيروس كورونا الجديد في المملكة لمواطن قادم من إيران.

وذكرت الوزارة، في بيانها: “الصحة تعلن عن ظهور نتائج مخبرية تؤكد تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا الجديد لمواطن قادم من إيران عبر مملكة البحرين، دون أن يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران”