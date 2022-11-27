السعودية تسجل ارتفاعا بنسبة 43% في صادرتها النفطية خلال سبتمبر

سجلت المملكة العربية السعودية ارتفاعا في صادراتها النفطية في شهر سبتمبر الماضي، حسبما ذكرت صحيفة “الاقتصادية”.

وذكرت البيانات التي أوردتها الصحيفة أن قيمة صادرات النفط السعودية ارتفعت بنسبة 43%، لتصل إلى 100.2 مليار ريال سعودي (ما يعادل قيمته 26.61 مليار دولار)، مقابل 69.9 مليار ريال سعودي في نفي الشهر من العام الماضي.

وقالت الصحيفة إن أسعار النفط قد تأثرت بالفعل جراء جائحة فيروس كوورنا المستجد “كوفيد-19” في العامين 2020 و 2021.

وأشارت الصحيفة إلى أن أسعار النفط كانت قد تأثرت بجائحة كورونا في عامي 2020 و2021، لكنها تعافت بشكل كبير خلال العام الجاري متجاوزة 100 دولار للبرميل خلال بعض الفترات.