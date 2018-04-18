السعودية تستهدف 100 دولار لبرميل البترول

خالد بدر الدينأعلنت ثلاثة مصادر بصناعة النفط، أن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولاراً أو حتى 100 دولار للبرميل، وذلك في مؤشر على أن الرياض ستسعى لعدم تغيير اتفاق خفض معروض أوبك، رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي للاتفاق.وذكرت وكالة "رويترز"، أن منظمة البلدان ا

خالد بدر الدين

أعلنت ثلاثة مصادر بصناعة النفط، أن السعودية أكبر مصدر للخام في العالم، سيسرها أن ترى سعر النفط يرتفع إلى 80 دولاراً أو حتى 100 دولار للبرميل، وذلك في مؤشر على أن الرياض ستسعى لعدم تغيير اتفاق خفض معروض أوبك، رغم قرب بلوغ الهدف الأصلي للاتفاق.

وذكرت وكالة “رويترز”، أن منظمة البلدان المصدرة للبترول -أوبك- وروسيا وعدد من المنتجين الآخرين قد بدأوا خفض المعروض في يناير من العام الماضى، في محاولة لتقليص تخمة المعروض، ثم مدد المنتجون الاتفاق حتى 8 ديسمبر المقبل، وسيعقدون اجتماعًا في يونيو المقبل لمراجعة السياسة.

وتقترب أوبك من تحقيق الهدف الأصلي للاتفاق، الذي يتمثل في خفض مخزونات النفط بالدول الصناعية إلى متوسط خمس سنوات، ولكن لا يوجد مؤشر حتى الآن على أن السعودية أو حلفاءها يرغبون في تهدئة معدل خفض المعروض.

وبزغت السعودية على مدى العام الماضى كداعم رئيسي لإجراءات تعزيز الأسعار في تحول عن موقفها الأكثر توسطًا في السنوات السابقة، وتريد إيران، التي كانت يومًا من المتشددين بشأن الأسعار داخل أوبك، أسعاراً أقل عما تريدها السعودية.

وأظهرت بيانات رسمية اليوم الأربعاء أن صادرات السعودية من النفط الخام في فبراير، ارتفعت إلى 7.251 مليون برميل يوميَا من 7.170 مليون برميل يوميًا، في يناير العام الحالي.