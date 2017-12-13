السعودية تستعين بتجربة مصر في الإصلاح

المال - خاص استقبلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، وفد سعودي رفيع المستوى من مركز الملك سلمان لإعداد القادة، بهدف الإطلاع على التجارب الرائدة بوزارة التخطيط في مجال تطبيقات الحوكمة في القطاع العام. تأتى الزيارة في إطار الزيارات الميدانية التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس ال

المال – خاص

استقبلت وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإداري، اليوم الأربعاء، وفد سعودي رفيع المستوى من مركز الملك سلمان لإعداد القادة، بهدف الإطلاع على التجارب الرائدة بوزارة التخطيط في مجال تطبيقات الحوكمة في القطاع العام.

تأتى الزيارة في إطار الزيارات الميدانية التي ينظمها اتحاد غرف دول مجلس التعاون الخليجي، بالتعاون مع مركز الملك سلمان لإعداد القادة، للاطلاع على التجارب العربية والدولية المتميزة في مجال الحوكمة.

صرحت الدكتورة نيفين دكروري، مستشارة وزارة التخطيط، ومديرة المكتب الفني للوزارة، بأن الزيارة تعكس عمق وقوة العلاقات المصرية السعودية ومتانتها، وتمثلا جناحي الأمة العربية، وأثبتت الأحداث قوة ومتانة هذه العلاقات على المستويين الرسمي والشعبي.

وحظت الزيارة بالترحيب من قبل الجانب المصري، فضلًا عن تعاون قيادات الوزارة في التعريف بالتجربة المصرية في مجال تطبيقات الحكومة في القطاع العام، وكيف تم التطبيق والصعوبات التي تواجهها.

وتضمن جدول الزيارة عرضًا حول “الحوكمة في القطاع العام.. الانتقال من الفكر إلى الثقافة المؤسسية إلى الممارسة”، وناقش دوافع وأسباب دخول فكر الحوكمة للجهاز الإداري للدولة، وكيفية تضمين الحوكمة في إجراءات الوقاية من الفساد، ومدى تأثيرها على الخطط والبرامج الخاصة بالوزارة.

واشتملت الزيارة عرضاً حول المحور الرابع من استراتيجية التنمية المستدامة، رؤية مصر 2030 “الشفافية وكفاءة المؤسسات”، وعرض تفصيلي حول قانون الخدمة المدنية واللوائح المنظمة له، وكيفية تأثيرها على التطوير المؤسسي.