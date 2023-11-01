السعودية تستضيف كأس العالم لكرة القدم 2034

أعلن جياني إنفانتينو رئيس الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، استضافة المملكة العربية السعودية لمنافسات كأس العالم لكرة القدم 2034، بحسب شبكة “سى إن إن”.

أكد رئيس الفيفا عبر حسابه الرسمي على إنستجرام، استضافة السعودية لمنافسات كأس العالم 2034، بعدما كانت الدولة الوحيدة التي تقدمت بعرض لاستضافة كأس العالم 2034 بحلول الموعد النهائي المحدد لتقديم عروض استضافة مونديال كرة القدم.

كان الفيفا دعا دول آسيا ومنطقة الأوقيانوس لتقديم عروضها لاستضافة البطولة بحلول 31 أكتوبر.

وأعلنت المملكة العربية السعودية في الرابع من أكتوبر عزمها الترشح لاستضافة بطولة كأس العالم لكرة القدم المزمع إجراؤها في عام 2034.

وأصبحت السعودية البلد الوحيد المتقدم بملف لاستضافة كأس العالم 2034، بعد 27 يوماً فقط من الإعلان عن حملتها لاستضافة الحدث العالمي الأكبر لكرة القدم، وهو ما يتوج عاماً مذهلاً مع وصول بعض النجوم الكبار إلى الدوري السعودي للمحترفين (روشن)، على رأسهم البرتغالي كريستيانو رونالدو والبرازيلي نيمار والفرنسي كريم بنزيما وغيرهم من نجوم الدوريات الأوروبية الكبيرة.

كما شقَّت السعودية طريقها إلى قمة لعبة الجولف الاحترافية بعد إقناعها لاتحاد لاعبي الغولف المحترفين (بي جي ايه) الأمريكي والجولات الأوروبية المرموقة بالاندماج مع شركة «ليف جولف» الناشئة.

هذه النجاحات وغيرها ليست مجرد مشاريع عابرة، فهي تهدف إلى جذب الاهتمام والسياح والاستثمارات، فقد أصبحت السعودية الآن تمنح مواطني 63 دولة تأشيرات عند الوصول، وفقاً لوكالة الأنباء الفرنسية.

وأفادت الوكالة أنه «ستكون هناك فوائد تتعلق بالصورة والسمعة والقوة الناعمة والعلامة التجارية الوطنية، بالإضافة إلى بعض الفوائد الاقتصادية التي يريد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان أن تجنيها بلاده من الرياضة».