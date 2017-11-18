السعودية تستدعي سفيرها في ألمانيا بعد تصريحات جابرييل المشينة

خالد بدر الدين: أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، أن المملكة قررت دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني، وأن السعودية ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية الألماني التى وصفته

خالد بدر الدين:

أعلنت وزارة الخارجية السعودية اليوم السبت، أن المملكة قررت دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور بعد تصريحات منسوبة لوزير الخارجية الألماني، زيجمار جابرييل خلال اجتماعه مع نظيره اللبناني، وأن السعودية ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على تصريحات وزير الخارجية الألماني التى وصفتها بالمشينة وغير المبررة.

وذكرت وكالة رويترز إن وزارة الخارجية السعودية لم تحدد أي تصريحات تقصدها لجابرييل لكن وزارة الخارجية الألمانية نقلت على موقعها الإلكتروني عن جابرييل قوله لنظيره اللبناني جبران باسيل: إن ألمانيا تقف بقوة إلى جانب لبنان وحذر من تأجيج التوترات في الشرق الأوسط؛ لأن أي بؤرة اضطراب أخرى هي آخر شيء يحتاجه الناس في الشرق الأوسط الآن.

وقالت الوزارة في بيان إن تلك التصريحات تثير استغراب واستهجان المملكة العربية السعودية، وترى المملكة أن مثل هذه التصريحات العشوائية المبنية على معلومات مغلوطة لا تدعم الاستقرار في المنطقة برغم الجدل الدائر بخصوص استقالة رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري المفاجئة في الرابع من نوفمبر الجارى أثناء زيارته السعودية وبقاؤه هناك يسبب أزمة سياسية في لبنان ومخاوف بشأن استقراره.

وأضاف البيان الذي نقلته وكالة الأنباء السعودية أن المملكة تعتقد أن تصريحات جابرييل لا تمثل موقف الحكومة الألمانية الصديقة التي تعدها حكومة المملكة شريكا موثوقا في الحرب على الإرهاب والتطرف ولذلك قررت المملكة دعوة سفيرها في ألمانيا للتشاور كما أنها ستسلم سفير ألمانيا لدى المملكة مذكرة احتجاج على هذه التصريحات المشينة وغير المبررة.

وغادر الحريري السعودية مع عائلته ووصل إلى باريس صباح يوم السبت، ومن المقرر أن يجري محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في خطوة ينظر إليها على أنها مخرج محتمل من الأزمة، وقال الحريري في تغريدة باللغة الإنجليزية على تويتر قبل إقلاع طائرته القول بأني محتجز السعودية وغير مسموح لي بمغادرة البلاد كذبة أنا في طريقي إلى المطار يا سيد زيجمار جابرييل.

قال وزير الخارجية اللبناني، جبران باسيل في مقابلة مع محطة روسيا اليوم التلفزيونية، إن الأزمة التي نجمت عن استقالة رئيس الوزراء سعد الحريري تعد جزء من محاولة لخلق فوضى في المنطقة كما أدت استقالة رئيس الوزراء السني حليف الرياض منذ فترة طويلة إلى أزمة سياسية في لبنان ودفعت البلاد إلى صدارة الصراع الإقليمي.

واستقال الحريري في كلمة تلفزيونية من السعودية قبل نحو أسبوعين، وقال إنه يخشى من تعرضه للاغتيال ووجه انتقادات لإيران المنافس الإقليمي للسعودية وحليفتها جماعة حزب الله اللبنانية ولم يعد الحريري بعد إلى بيروت بينما يقوم جبران باسيل بجولة تشمل دولا أوروبية وعواصم أخرى سعيا للحصول على مساعدة دبلوماسية لإنهاء الأزمة وإن لبنان يملك ما يكفي من قدرة على الرد ولكنه عبر عن أمله في ألا يضطر إلى ذلك.

ومن ناحية أخرى يرى مسؤولون فرنسيون إنهم لا يعرفون المدة التي سيقضيها الحريري في فرنسا قبل عودته إلى بيروت لكنهم عبروا عن أملهم في أن تساعد الزيارة في تخفيف حدة الأزمة بإظهار أنه غير محتجز في السعودية ولاسيما أن محللين يرون أنه من لحظة النطق برغبة رئيس الحكومة بالاستقالة أصبحت الحكومة مستقيلة.

ويشعر سياسيون ومصرفيون لبنانيون بالمخاوف من أن تحشد السعودية حلفاء عرب لفرض حصار اقتصادي على لبنان مثلما فعلوا مع قطر كما أكدت مصادر سياسية إن قائمة العقوبات المحتملة يمكن أن تشمل حظرا للرحلات الجوية والتأشيرات والصادرات والتحويلات النقدية من المغتربين الذين يعملون فى الخليج و يصل عددهم إلى 400 ألف لبناني هناك وتمثل تدفقات التحويلات النقدية على بلدهم مصدرا حيويا للسيولة التى تساعد على عدم انهيار الاقتصاد ومعاونة الحكومة المثقلة بالديون على مواصلة العمل.

وقال السياسي السني اللبناني أشرف ريفي – المعارض لجماعة حزب الله الشيعية والمؤيد بقوة للموقف السعودي في لبنان – إن لبنان قد يواجه عقوبات اقتصادية من دول عربية أو أسوأ من ذلك إذا لم تتوقف جماعة حزب الله عن التدخل في الصراعات الإقليمية وإن السعودية وحلفاءها العرب رسموا الآن حدا واضحا بإن حزب الله ليس له محل بالحكومة القادمة إذا كان بقي خياره إن يكون ذراعا أمنية وعسكرية لإيران وأنه ينبغي للدولة اللبنانية أن تنأى بنفسها ”فعليا وعمليا عن الحروب الإقليمية لكي لا نتحمل تداعيات أعمال حزب الله الذى يملك نفوذا كبيرا في لبنان والذى أرسل آلاف المقاتلين إلى سوريا لدعم حكومة دمشق في مواجهة جماعات المعارضة المسلحة أو جماعات متشددة وأغلبهم من السنة.

وكان الحريري قال في خطاب استقالته إنه يخشى التعرض للاغتيال وانتقد إيران وحزب الله ولم يعد الزعيم السني الحليف للسعودية منذ أمد بعيد إلى بيروت حتى الآن كما حذر الحريري في أول تعليقات علنية له بعد الاستقالة من عقوبات عربية محتملة ومن خطر يحدق بمعيشة اللبنانيين الموجودين في منطقة الخليج وإن على حزب الله التوقف عن التدخل في الصراعات الإقليمية ولاسيما في اليمن.