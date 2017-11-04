السعودية تستحدث لجنة لقضايا الفساد

متابعاتصدرت في المملكة العربية السعودية، السبت، أوامر ملكية تقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحصر قضايا الفساد في المال العام".وحسب وكالة الأنباء السعودية "واس"، نصت الأوامر الملكية أيضا على "إعفاء عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط".وب

متابعات

صدرت في المملكة العربية السعودية، السبت، أوامر ملكية تقضي بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، لحصر قضايا الفساد في المال العام”.

وحسب وكالة الأنباء السعودية “واس”، نصت الأوامر الملكية أيضا على “إعفاء عادل فقيه من منصبه، وتعيين محمد التويجري وزيرا للاقتصاد والتخطيط”.

وبحسب بيان لاحق أوردته الوكالة أرجع الأمر الملكي الصادر بخصوص تشكيل لجنة لقضايا الفساد الأمر “نظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها”.

وقرر الأمر الملكي عدة أمور كالتالي:

أولاً : تشكيل لجنة عليا برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد ، وعضوية كل من : رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ثانياً :استثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.

2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.

3ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

ثالثاً : للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

رابعاً : عند اكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

خامساً : يبلغ أمرنا هذا للجهات المختصة لاعتماده، وعلى جميع الجهات المعنية التعاون التام لإنفاذ ما تضمنه أمرنا هذا.