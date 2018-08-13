السعودية تستثمر 50 مليار دولار في التكنولوجيا

خالد بدر الدينتعتزم السعودية زيادة استثماراتها إلى أكثر من 50 مليار دولار، فى قطاع التكنولوجيا، لتعزيز اقتصادها فى عصر ما بعد البترول، منها استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار، فى شركة أوبر تيكنولوجيا الأمريكية، والتزامها بتخصيص 45 مليار دولار، لصندوق التكنولوجيا الذى يبلغ 100 مليار دولار، التاب

خالد بدر الدين

تعتزم السعودية زيادة استثماراتها إلى أكثر من 50 مليار دولار، فى قطاع التكنولوجيا، لتعزيز اقتصادها فى عصر ما بعد البترول، منها استثمار بقيمة 3.5 مليار دولار، فى شركة أوبر تيكنولوجيا الأمريكية، والتزامها بتخصيص 45 مليار دولار، لصندوق التكنولوجيا الذى يبلغ 100 مليار دولار، التابع لشركة سوفتبنك اليابانية، واستثمار مليار و500 مليون دولار، بشركات الفضاء والأقمار الصناعية التابعة لمجموعة فيرجين البريطانية للطيران.

ذكرت وكالة بلومبرج أن المملكة أكبر مصدر للبترول فى العالم، تحاول تجهيز اقتصادها فى المستقبل لمواجهة هبوط أسعار البترول، من خلال الاستثمار فى مجالات تكنولوجيا المستقبل، لدرجة أن الملياردير الأمريكى إيلون ماسك صاحب شركة تيسلا، أكبر منتجة للسيارات الكهربائية فى العالم، اقترح على صندوق الاستثمارات العامة السعودي، لشراء الشركة فى صفقة بقيمة 72 مليار دولار ، غير أن الصندوق لم يقرر تمويل هذه الصفقة حتى الآن.

تتجه السعودية إلى تنويع اقتصادها بعيدا عن البترول ضمن برنامج الحكومة المعروف باسم رؤية 2030، الذى يعتمد على استثمارات شركة أرامكو وصندوق الثروة السيادية، التى تقدر بأكثر من تريليونى دولار، التى خصصت منها 500 مليار دولار لبناء مدينة المستقبل “نيوم”، التى يعمل فيها روبوتات أكثر من البشر، وترتبط بشبكات الإنترنت والذكاء الاصطناعى، وتضم منشآت صناعية وجسر يربطها مع مصر وبقية دول أفريقيا.

إذا كانت هيئة الطاقة الدولية ترى أن الطلب على البترول يرتفع بأكثر من 10 % ليتجاوز 103.5 مليون برميل يوميا، إلا أن التقدم والتطور فى تعزيزكفاءة استهلاك الوقود، وتزايد أعداد السيارات الكهربائية، والهجين، وتطبيق معايير الانبعاثات الكربونية المتشددة، والتحول إلى مصادر الطاقة النظيفة، يؤدى إلى انكماش الطلب على البترول، لا سيما أن 60 % من البترول تستهلكه وسائل النقل التى تشهد فى نفس الوقت ظهور أكبر التطورات التكنولوجية.

تستهدف السعودية من خلال الاستثمار فى مجموعة فيرجين، وشركاتها المتعددة، منها سبيس شيب فيرجين أوربيت لسفن الفضاء، دعم برامج الرحلات الفضائية، و إطلاق الأقمار الصناعية، وتتعاون مع المجموعة لإنشاء ما تطلق عليه صناعة الترفية الفضائى فى المملكة.

تعكس الاستثمارات الضخمة التى تخصصها السعودية لمجالات التكنولوجيا المتقدمة تنويع اقتصادها ليعتمد أكثر على اقتصاد المعرفة الذى تحقق فيه الشركات العالمية تطورات مذهلة على مستوى العالم.

ومن ناحية أخرى قعت شركة أرامكو، مع نظيرتها إير برودكتس، وأكوا باور، بداية الأسبوع الحالى، وثيقة لتأسيس مشروع مشترك، للتغويز وإنتاج الكهرباء، في مدينة جازان الاقتصادية، بأصول مشتراه من شركة الطاقة الحكومية العملاقة، تنتقل ملكية هذه الأصول من أرامكو السعودية إلى المشروع المشترك، مقابل أكثر من 8 مليارات دولار.