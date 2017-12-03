السعودية تستأنف ضرباتها الجوية في اليمن لدعم صالح

رويترز قالت وسائل إعلام محلية، اليوم، إن التحالف بقيادة السعودية نفذ ضربات جوية ليلا على العاصمة اليمنية صنعاء بهدف دعم أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في قتالهم ضد الحوثيين.يأتي ذلك بعد أن أشار صالح إلى إنهاء تحالف أنصاره مع الحوثيين المدعومين من إيران في خطوة قد تمهد الطريق

رويترز

قالت وسائل إعلام محلية، اليوم، إن التحالف بقيادة السعودية نفذ ضربات جوية ليلا على العاصمة اليمنية صنعاء بهدف دعم أنصار الرئيس اليمني السابق علي عبد الله صالح في قتالهم ضد الحوثيين.

يأتي ذلك بعد أن أشار صالح إلى إنهاء تحالف أنصاره مع الحوثيين المدعومين من إيران في خطوة قد تمهد الطريق أمام إنهاء الحرب المستمرة منذ نحو ثلاثة أعوام.

وأعلن صالح السبت استعداده لفتح ”صفحة جديدة“ في العلاقات مع التحالف بقيادة السعودية في اليمن إذا أوقف هجماته على بلاده وأنهى الحصار.

لكن سكّانًا قالوا اليوم الأحد إن ضربة جوية للتحالف قتلت 12 مدنيًّا يمنيًّا من عائلة واحدة في محافظة صعدة الشمالية معقل الحوثيين رغم عدم التحقق بعد من هذه الأنباء.

وذكرت قناة العربية التي يملكها سعوديون أن طائرات التحالف قصفت مواقع للحوثيين في جنوب صنعاء خلال الليل لكنها لم تذكر أي تفاصيل عن الخسائر في الأرواح.

وعلى صعيد منفصل قال الحوثيون الذين يسيطرون على معظم شمال اليمن إنهم أطلقوا صاروخا من نوع كروز باتجاه محطة للطاقة النووية تحت الإنشاء في الإمارات العربية المتحدة وهو أمر نفته الإمارات.

ورحب التحالف الذي تقوده السعودية وتدعمه الولايات المتحدة وقوى غربية أخرى بإعلان صالح. ويواجه التحالف صعوبات لتحقيق تقدم ضد تحالف الحوثيين وصالح الذي يسيطر على معظم أنحاء شمال اليمن منذ عام 2015 وأرغم هادي على ترك البلاد.