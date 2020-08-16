السعودية تستأنف الدراسة عن بعد والإمارات تخير أولياء الأمور بين الذهاب للمدارس والتعلم إلكترونيا

أعلن وزير التعليم السعودي يوم السبت أنه سيجري استئناف الدراسة لجميع المراجل التعليمية في المدارس الحكومية السعودية عن بعد خلال الأسابيع السبعة الأولى من العام الدراسي الجديد الذي يبدأ في 30 أغسطس، كإجراء احترازي لمواجهة انتشار فيروس كورونا .

وبحسب ما نقلته وكالة أنباء رويترز، قال الوزير حمد بن محمد آل الشيخ في تصريحات بثتها قناة الإخبارية السعودية إنه وخلال تلك الفترة سيجري ”تقييم الوضع للنظر فيما يتبقى من أسابيع الدراسة بالفصل الأول من العام الدراسي“.

وأضاف أن الدراسة في الجامعات ومؤسسات التدريب التقني ستكون ”عن بعد للمقررات النظرية وحضوريا للمقررات العملية“.

وذكرت وكالة أنباء الإمارات أن الحكومة منحت أولياء الأمور حرية الاختيار بين ذهاب الأبناء إلى المدارس أو التعلم عن بعد خلال الفصل الدراسي الأول الذي يبدأ أيضا في 30 أغسطس

وأضافت الوكالة نقلا عن بيان لوزارة التربية والتعليم الإماراتية أنه يجري ”وضع خطط محكمة لضمان عودة تدريجية للدراسة في جميع مدارس الدولة بدون استثناء، ولمختلف المراحل الدراسية“.

وسجلت السعودية ما يربو على 297 ألف حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد، في حين سجلت الإمارات نحو 64 ألف إصابة.