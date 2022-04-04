السعودية ترفع سعر أحد أبرز أنواع النفط في تسعيرة مايو المقبل

سعر البيع الرسمي لشهر مايو ينطوي على أعلى علاوة سعرية للخام العربي الخفيف على الإطلاق

قررت السعودية رفع سعر أحد أبرز أنواع النفط في تسعيرة مايو المقبل، في ظل استمرار الأزمة الأوكرانية الروسية وتداعياتها على الطاقة عالميا.

جاء ذلك بحسب وثيقة تسعير اطلعت عليها رويترز، بحسب ما ذكره الموقع الإلكتروني لفضائية العربية السعودية .

وأوضحت الوثيقة أن شركة النفط السعودية العملاقة أرامكو رفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر مايو إلى آسيا ليصبح 9.35 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي.

وسعر البيع الرسمي لشهر مايو ينطوي على أعلى علاوة سعرية للخام العربي الخفيف على الإطلاق، بحسب المصدر ذاته

كما حددت المملكة سعر بيع الخام العربي الخفيف لشمال غرب أوروبا عند 4.60 دولار للبرميل فوق برنت في بورصة إنتركونتننتال، و5.65 دولار لبرميل النفط المتجه إلى الولايات المتحدة فوق مؤشر أسكي.

وكانت أرامكو رفعت سعر البيع الرسمي لشهر أبريل لجميع درجات الخام التي تبيعها إلى آسيا بما يتماشى مع توقعات السوق.

ورفعت سعر بيع الخام العربي الخفيف الرسمي لشهر أبريل/نيسان إلى آسيا ليصبح 4.95 دولار للبرميل فوق متوسط خامي عُمان/دبي من 2.15 دولار في مارس/آذار.