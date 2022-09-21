السعودية ترفع أسعار الفائدة على الريال 0.75%

قررت السعودية رفع أسعار الفائدة على الريال اتساقا مع «التطورات العالمية»، حيث قرر البنك المركزي السعودي رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء “الريبو” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.75 في المئة.

ووفق وكالة الأنباء السعودية، قرر البنك أيضا رفع معدل اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس “الريبو العكسي” بمقدار 75 نقطة أساس إلى 3.25 في المئة.

وجاء القرار اتساقًا مع أهداف البنك في المحافظة على الاستقرار النقدي والمالي، وفي ضوء التطورات العالمية.و

وفي وقت سابق الأربعاء، رفع مجلس الاحتياط الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) سعر الفائدة على الدولار بنسبة 0.75% للمرة الثالثة على التوالي لتتراوح أسعار الفائدة الحالية بين 3 إلى 3.25%.

وفي وقت سابق رفعت البنوك المركزية في الإمارات وقطر والبحرين والكويت أيضا أسعار الفائدة تماشيا مع رفع الاحتياطي الأمريكي