السعودية ترصد مليار ريال لدعم الملكية الفكرية على مدار خمس سنوات

رصدت السعودية ميزانية قدرها مليار ريال (267 مليون دولار)، لإستراتيجيتها الخاصة بالملكية الفكرية التي أطلقتها الخميس، وذلك على مدى 5 سنوات حتى 2028.

سيتم تنفيذ هذه الاستراتيجية من خلال 12 مبادرة، تتضمن 54 مشروعاً تقوم بتنفيذها 37 جهة حكومية وخاصة، وفق ما أعلن سامي السديس، نائب الرئيس لسياسات الملكية الفكرية والشراكات في “الهيئة السعودية للملكية الفكرية”.

دعم الملكية الفكرية

قال السديس على هامش مؤتمر صحافي في الرياض لإطلاق الاستراتيجية الأحد: “عدد المخترعين في السعودية اليوم يناهز الألف مخترع، ونتطلع لأن نصل بهذا العدد إلى 13 ألفاً في 2028”.

استراتيجية الملكية الفكرية، من المنتظر أن تدعم تحقيق مستهدفات رؤية 2030، التي تهدف إلى تعزيز مكانة المملكة كإحدى الدول العشر الأولى على مؤشر التنافسية العالمية بحلول عام 2030، صعوداً من المرتبة رقم 24 حالياً.

قال السديس: “تشهد السعودية اليوم تقديم طلبات للحصول على حقوق الملكية الفكرية بواقع 95 علامة تجارية لكل مليون نسمة، وهدفنا هو أن يصل هذا الرقم إلى 200 علامة تجارية في غضون 5 سنوات”.

كما أشار إلى أن الهيئة تتطلع للارتقاء بمكانة السعودية على مؤشر المعهد الدولي للتنمية الإدارة في مجال حماية الملكية الفكرية، من المرتبة 34 حالياً لتصبح ضمن قائمة الدول الـ20 الأولى في هذا المجال بحلول 2028.